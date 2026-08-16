ETV Bharat / state

'कोई कॉकरोच कह देता है, तो कोई लाठी मार देता है..', राजद सांसद का अजीबोगरीब बयान

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ( ETV Bharat )

गया: बिहार के जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गया शहर स्थित अपने आवास पर झंडातोलन करने के बाद उन्होंने वर्तमान शासन व्यवस्था पर अपनी जमकर भड़ास निकाली. गुलामी के दिनों से की तुलना: सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह देश कभी अंग्रेजों का गुलाम था, तब लाठी चलती थी. उस समय हमें समझ में आता था कि हम गुलाम हैं, इसलिए लाठी चल रही है. उस दौर में लोगों को लाठी खाने की आदत थी, लेकिन किसी के मन में डरने की आदत नहीं थी. राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat) वर्तमान शासन में डर का माहौल: राजद सांसद ने आरोप लगाया कि आज देश के वर्तमान शासन में लोगों को डरने की आदत हो रही है और चारों तरफ एक अजीब सा डर पैदा हो गया है. आज अपने ही गार्जियन यानी अपने ही परिवार के लोग किसी को कॉकरोच कह देते हैं, तो कोई लाठी मार देता है. जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर जताई नाराजगी: सांसद का सीधा इशारा कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर आंदोलन की ओर था. उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि इससे हम लोगों को काफी शर्मिंदगी होती है. जो लोग आज बड़े पदों पर बैठे हैं, वे यह नहीं सोचते कि जिन बच्चों को पीटा जा रहा है, वही कल बड़े पदों पर बैठेंगे.