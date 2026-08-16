'कोई कॉकरोच कह देता है, तो कोई लाठी मार देता है..', राजद सांसद का अजीबोगरीब बयान
जहानाबाद राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : August 16, 2026 at 12:27 PM IST
गया: बिहार के जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गया शहर स्थित अपने आवास पर झंडातोलन करने के बाद उन्होंने वर्तमान शासन व्यवस्था पर अपनी जमकर भड़ास निकाली.
गुलामी के दिनों से की तुलना: सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह देश कभी अंग्रेजों का गुलाम था, तब लाठी चलती थी. उस समय हमें समझ में आता था कि हम गुलाम हैं, इसलिए लाठी चल रही है. उस दौर में लोगों को लाठी खाने की आदत थी, लेकिन किसी के मन में डरने की आदत नहीं थी.
वर्तमान शासन में डर का माहौल: राजद सांसद ने आरोप लगाया कि आज देश के वर्तमान शासन में लोगों को डरने की आदत हो रही है और चारों तरफ एक अजीब सा डर पैदा हो गया है. आज अपने ही गार्जियन यानी अपने ही परिवार के लोग किसी को कॉकरोच कह देते हैं, तो कोई लाठी मार देता है.
जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर जताई नाराजगी: सांसद का सीधा इशारा कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर आंदोलन की ओर था. उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि इससे हम लोगों को काफी शर्मिंदगी होती है. जो लोग आज बड़े पदों पर बैठे हैं, वे यह नहीं सोचते कि जिन बच्चों को पीटा जा रहा है, वही कल बड़े पदों पर बैठेंगे.
"कुछ पार्टियों से जुड़े लोगों ने सिविल ड्रेस में आकर देश की बेटियों पर लाठियां चलवाईं और उन पर गोलियां चलवाईं. यह इतनी शर्मनाक घटना है कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे." -डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजद सांसद
पड़ोसी देशों से टूटे रिश्तों पर चिंता: सुरेंद्र यादव ने कहा कि आज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे हमारे भाई समान पड़ोसी देश हमसे अलग और नाराज हो गए हैं. जब हमारा अपना परिवार ही अलग हो जाए, तो लोग हमें टुकड़े-टुकड़े गैंग कहने लगते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम टुकड़े में नहीं हैं, भारत माता की जय.
अग्निवीर और पेपर लीक पर मांग: उन्होंने मांग की कि सेना में चार वर्ष की अग्निवीर योजना को बंद कर पूर्व की तरह पूरी सुविधाओं के साथ स्थायी बहाली शुरू की जाए. इसके साथ ही उन्होंने देश में लगातार लीक हो रहे प्रश्नपत्रों की समस्या पर चिंता जताई, जिसके कारण छात्र मानसिक तनाव में आकर सुसाइड कर रहे हैं.
संसद में पीएम और गृहमंत्री की मांग: राजद सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पार्लियामेंट में जरूर आना चाहिए. संसद चलाने के लिए जनता का काफी पैसा खर्च होता है, इसलिए उनके न आने से देश का बड़ा नुकसान होता है. पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था में अब बड़ा सुधार आना चाहिए.
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