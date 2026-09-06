बिहार डस्टबिन घोटाला: 305 करोड़ में 275 करोड़ की लूट, सुधाकर सिंह ने मंगल पांडे को बताया दोषी
बिहार में डस्टबिन घोटोला का मामला गहराता जा रहा है. राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा सवाल उठाया है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : September 6, 2026 at 12:29 PM IST
पटना: बिहार में चल रहे डस्टबिन घोटाला विवाद को लेकर राजनीति गरमा गई है. इस मामले पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा सवाल उठाया है. रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने खुद डस्टबिन दिखाकर सरकार की खरीद प्रक्रिया की पोल खोली.
10 रुपये का प्लास्टिक 100 रुपये में
सुधाकर सिंह ने डस्टबिन दिखाकर कहा कि इसमें पानी भरकर देखा गया तो यह सिर्फ 60 लीटर निकला है. इस डस्टबिन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बाजार में कीमत बहुत कम है. डस्टबिन की प्लास्टिक बाजार में 8-10 रुपये प्रति पीस मिलती है. लेकिन इस डस्टबिन को 100 रुपये से भी ज्यादा में खरीदा गया है.
टेंडर कमेटी पर उठाए सवाल
सुधाकर सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी निगम को विभाग से कोई लेना-देना नहीं होता है. निगम स्वयं इसके लिए निर्णय लेता है. जो टेंडर कमेटी का एमडी होता है, सारा निर्णय वही लेता है. उन्होंने आगे कहा कि इस एमडी की नियुक्ति स्वयं सरकार यानी मुख्यमंत्री करते हैं. ऊर्जा विभाग और पुलिस विभाग को छोड़कर सभी विभागों में विकास आयुक्त ही चेयरमैन होते हैं. विकास आयुक्त मुख्यमंत्री का राइट हैंड होता है और इस खेल में सभी लोग शामिल हैं.
मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरा
सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार में डेवलपमेंट कमिश्नर का कोई रोल नहीं रह गया है. उनका काम सिर्फ घोटाले के पैसों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुरक्षित पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कोई बड़ा रोल नहीं होता है. उनका केवल एक जगह रोल है कि जब 10 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी होगी, तो उसके लिए विभागीय मंत्री की स्वीकृति अनिवार्य चाहिए. इसकी स्वीकृति के लिए फाइल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास गई थी.
"मंगल पांडेय इसमें पूरी तरह से दोषी हैं. मंगल पांडेय को बचाने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर एक नए-नवेले नेता बयान दे रहे हैं. वे कह रहे हैं कि वे फाइल को पढ़ेंगे. अब सवाल यह है कि आपकी फाइल कौन पढ़ेगा. यह टोटल 305 करोड़ रुपये का बजट है. इस बजट में करीब 90 प्रतिशत का घोटाला हुआ है. लगभग 275 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है. अस्पतालों के नाम पर मात्र 25 से 30 करोड़ रुपये का ही असली सामान खरीदा गया है." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद
यह विवाद उस समय सामने आया जब बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल वेस्ट डस्टबिन की खरीद की दरें सामने आईं. इसमें प्रति यूनिट डस्टबिन की कीमत 15,490 रुपये आंकी गई थी. विपक्ष का आरोप है कि बाजार में सामान्य तौर पर जो डस्टबिन 500 से 1,500 रुपये के आसपास मिलता है, उसे कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया. इसी कीमत के आधार पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए 617 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है.
साल 2023 की खरीद प्रक्रिया
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खरीद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संस्थागत टेंडर और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बताई जा रही है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में टेंडर साल 2023 में फाइनल किए जाने का दावा सामने आया है. विवाद की जड़ उस दौर की खरीद प्रक्रिया में है, जबकि इसका राजनीतिक असर आज देखने को मिल रहा है.
किस मंत्री के कार्यकाल का मामला
यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है. आरोपों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. आरजेडी का दावा है कि जिस अवधि में यह खरीद प्रक्रिया हुई, उस समय स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मंगल पांडेय के पास थी.
कार्यकाल को लेकर अलग दावे
दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री रहने के कार्यकाल को लेकर भी दावे हो रहे हैं. ऐसे में यह मामला एक ही राजनीतिक कार्यकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग सरकारों में चली खरीद प्रक्रियाओं से जुड़ा है. हालांकि यह जांच में दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होना बाकी है.
प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डस्टबिन खरीद को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर 500 से 1,000 रुपये की कीमत वाला डस्टबिन करीब 15 हजार रुपये में खरीदा गया है, तो यह बेहद गंभीर मामला है. प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस विभाग में ऐसी खरीद हुई है, उस विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होने चाहिए. उन्होंने इस मामले में तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय दोनों को लेकर सवाल खड़े किए हैं.
"इसकी खरीद की प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे. इसे अंतिम रूप तब दिया गया जब एनडीए सरकार आई और मंगल पांडेय स्वास्थ्य मंत्री बने. यदि इतने महंगे दाम पर कूड़ेदान खरीदे गए हैं, तो उस विभाग से जुड़े मंत्री और संबंधित अधिकारी दोनों ही समान रूप से दोषी हैं. दोनों के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए." - प्रशांत किशोर
तेजस्वी यादव का पलटवार
डस्टबिन विवाद में नाम आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हत्थे से उखड़ गए हैं. उन्होंने प्रशांत किशोर के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उनसे ही सीधा सवाल पूछ लिया है. तेजस्वी यादव ने कथित 617 करोड़ रुपये के डस्टबिन घोटाले को लेकर प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर पूछा कि उनका स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से आखिर क्या संबंध है? उन्होंने पीके से इस रिश्ते को लेकर सफाई की मांग की है.
"अगर खरीद में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए. हर चीज का ठीकरा सिर्फ तेजस्वी पर फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है. अगर मैंने घोटाला किया है तो मुझे जेल में डालो." -तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष
स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश
लगातार उठ रहे सवालों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने डस्टबिन खरीद में कथित अनियमितता की जांच के आदेश दे दिए हैं. बेगूसराय से मिली लिखित शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव को पूरे मामले की पड़ताल करने को कहा गया है. स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच कराने की मांग सामने आई है. इसका मतलब है कि फिलहाल सरकारी स्तर पर भी मामला जांच के दायरे में आ गया है.
सुधाकर सिंह के अगले खुलासे पर नजर
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह पिछले कुछ समय से बिहार सरकार में कथित वित्तीय अनियमितताओं और टेंडर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. डस्टबिन प्रकरण भी उनके हमलों का हिस्सा बन चुका है. उनके समर्थक और पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट इस मामले को 617 करोड़ रुपये की कथित ‘डस्टबिन डकैती’ के तौर पर पेश कर रहे हैं.
उठ रहे हैं कई बड़े सवाल
अब निगाह इस बात पर है कि सुधाकर सिंह अपने अगले खुलासे में कौन से दस्तावेज सामने रखते हैं. क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक डस्टबिन 15,490 रुपये में क्यों खरीदा गया, बल्कि यह है कि टेंडर किस आधार पर हुआ, तकनीकी स्पेफिकेशन क्या थे, कितनी संख्या में डस्टबिन खरीदे गए, भुगतान कितना हुआ और खरीद प्रक्रिया में किस स्तर के अधिकारी शामिल थे.
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