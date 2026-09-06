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बिहार डस्टबिन घोटाला: 305 करोड़ में 275 करोड़ की लूट, सुधाकर सिंह ने मंगल पांडे को बताया दोषी

सुधाकर सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में चल रहे डस्टबिन घोटाला विवाद को लेकर राजनीति गरमा गई है. इस मामले पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा सवाल उठाया है. रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने खुद डस्टबिन दिखाकर सरकार की खरीद प्रक्रिया की पोल खोली. 10 रुपये का प्लास्टिक 100 रुपये में सुधाकर सिंह ने डस्टबिन दिखाकर कहा कि इसमें पानी भरकर देखा गया तो यह सिर्फ 60 लीटर निकला है. इस डस्टबिन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बाजार में कीमत बहुत कम है. डस्टबिन की प्लास्टिक बाजार में 8-10 रुपये प्रति पीस मिलती है. लेकिन इस डस्टबिन को 100 रुपये से भी ज्यादा में खरीदा गया है. टेंडर कमेटी पर उठाए सवाल सुधाकर सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी निगम को विभाग से कोई लेना-देना नहीं होता है. निगम स्वयं इसके लिए निर्णय लेता है. जो टेंडर कमेटी का एमडी होता है, सारा निर्णय वही लेता है. उन्होंने आगे कहा कि इस एमडी की नियुक्ति स्वयं सरकार यानी मुख्यमंत्री करते हैं. ऊर्जा विभाग और पुलिस विभाग को छोड़कर सभी विभागों में विकास आयुक्त ही चेयरमैन होते हैं. विकास आयुक्त मुख्यमंत्री का राइट हैंड होता है और इस खेल में सभी लोग शामिल हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरा सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार में डेवलपमेंट कमिश्नर का कोई रोल नहीं रह गया है. उनका काम सिर्फ घोटाले के पैसों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुरक्षित पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कोई बड़ा रोल नहीं होता है. उनका केवल एक जगह रोल है कि जब 10 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी होगी, तो उसके लिए विभागीय मंत्री की स्वीकृति अनिवार्य चाहिए. इसकी स्वीकृति के लिए फाइल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास गई थी. "मंगल पांडेय इसमें पूरी तरह से दोषी हैं. मंगल पांडेय को बचाने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर एक नए-नवेले नेता बयान दे रहे हैं. वे कह रहे हैं कि वे फाइल को पढ़ेंगे. अब सवाल यह है कि आपकी फाइल कौन पढ़ेगा. यह टोटल 305 करोड़ रुपये का बजट है. इस बजट में करीब 90 प्रतिशत का घोटाला हुआ है. लगभग 275 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है. अस्पतालों के नाम पर मात्र 25 से 30 करोड़ रुपये का ही असली सामान खरीदा गया है." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद यह विवाद उस समय सामने आया जब बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल वेस्ट डस्टबिन की खरीद की दरें सामने आईं. इसमें प्रति यूनिट डस्टबिन की कीमत 15,490 रुपये आंकी गई थी. विपक्ष का आरोप है कि बाजार में सामान्य तौर पर जो डस्टबिन 500 से 1,500 रुपये के आसपास मिलता है, उसे कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया. इसी कीमत के आधार पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए 617 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. साल 2023 की खरीद प्रक्रिया यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खरीद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संस्थागत टेंडर और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बताई जा रही है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में टेंडर साल 2023 में फाइनल किए जाने का दावा सामने आया है. विवाद की जड़ उस दौर की खरीद प्रक्रिया में है, जबकि इसका राजनीतिक असर आज देखने को मिल रहा है. किस मंत्री के कार्यकाल का मामला यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है. आरोपों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. आरजेडी का दावा है कि जिस अवधि में यह खरीद प्रक्रिया हुई, उस समय स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मंगल पांडेय के पास थी. कार्यकाल को लेकर अलग दावे