300 करोड़ की जमीन पर वाटर पार्क निर्माण मामले ने पकड़ा तूल, RJD सांसद ने लगाए गंभीर आरोप
Pipra Kothi Water Park: पीपरा कोठी वाटर पार्क निर्माण मामले में गड़बड़ी पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है. रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : November 22, 2026 at 3:58 PM IST
पटना: बिहार के मोतिहारी स्थित पीपरा कोठी में 17 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया है कि किसानों की करीब 300 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन पर कब्जा कर वाटर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता पर भी जमीन कब्जे की कोशिश में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है.
सुधाकर सिंह ने खोला मोर्चा
सुधाकर सिंह ने निर्माण स्थल का लाइव वीडियो दिखाते हुए सरकार के उस दावे को चुनौती दी, जिसमें प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां किसी सरकारी योजना के तहत वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीपरा कोठी में किसानों की 17 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार कब्जा करना चाहती थी. इस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपये है.
आरजेडी सांसद ने कहा कि जब किसानों के पक्ष में इस कार्रवाई का विरोध किया गया तो उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया. सुधाकर सिंह का कहना है कि उन पर हत्या की कोशिश और पॉकेटमारी जैसे आरोप भी लगाए गए हैं.
आरटीआई के जवाब और निर्माण में विरोधाभास
सुधाकर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत जिलाधिकारी से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन ने लिखित रूप से बताया है कि पीपरा कोठी प्रखंड अंतर्गत वाटर पार्क को पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या राज्य सरकार की किसी योजना में शामिल नहीं किया गया है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वहां वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है.
आरजेडी सांसद ने सवाल उठाया कि जब सरकार किसी तरह के निर्माण से इनकार कर रही है तो फिर जमीन पर निर्माण कार्य कौन करा रहा है. उन्होंने निर्माण स्थल का लाइव वीडियो दिखाते हुए कहा कि सरकार का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता.
"पिपराकोठी में वाटर पार्क के निर्माण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. मीडिया के माध्यम से बिहार और विशेष रूप से पूर्वी चंपारण जिले की जनता को यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार प्रशासनिक संरक्षण एवं स्थानीय सांसद के संरक्षण से भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. सवाल है कि जब सरकार की कोई स्वीकृत योजना ही नहीं थी, तो किसके आदेश और संरक्षण में किसानों की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है?"- सुधाकर सिंह, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल
पिपराकोठी वाटर पार्क निर्माण प्रकरण : जब सरकार की कोई स्वीकृत योजना ही नहीं थी, तो किसके आदेश और संरक्षण में किसानों की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है? पिपराकोठी में वाटर पार्क के निर्माण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मीडिया के माध्यम से बिहार और विशेष रूप से पूर्वी चंपारण जिले की जनता को यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार प्रशासनिक संरक्षण एवं स्थानीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह के संरक्षण से भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित लगभग 17 एकड़ जमीन की 90 वर्ष पुरानी जमाबंदी को मात्र 95 दिनों के अंदर मोतिहारी के भ्रष्ट उप समाहर्ता मनोज सिन्हा द्वारा रद्द कर वहां जबरन वाटर पार्क का निर्माण शुरू करा दिया गया था। दिनांक 22 जून को जमीन की पैमाइश की गई और 23 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के वाटर पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस संदर्भ में 3 जुलाई 2026 को पिपराकोठी में शांतिपूर्ण किसान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जब मैंने उक्त भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो मेरे और हमारे साथी शाश्वत गौतम, सुबोध यादव, रविंद्र साहनी एवं शमशाद आलम सहित कुल 24 लोगों के विरुद्ध मोतिहारी जिला प्रशासन ने हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, अवैध कब्जे और रंगदारी जैसे संगीन आरोपों में फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसकी कांड संख्या 361/26 है। साझा की जा रही प्राथमिकी की प्रति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में सरकार द्वारा कराए जा रहे वाटर पार्क के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इस मामले में बार-बार कहा गया कि खाता संख्या 156, खेसरा संख्या 507 की भूमि सरकारी है। मगर इसी खाता एवं खेसरा के एक भूभाग पर किसानों के दखल-कब्जे को मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 जुलाई 2026 को सरकारी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। इसी जमीन के दूसरे हिस्से के संबंध में न्यायालय ने पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव को जांच कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर माननीय न्यायालय ने एक निर्धारित अवधि के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बावजूद जमीन के दूसरे हिस्से के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और वाटर पार्क का निर्माण कार्य जारी रहने दिया गया। इसके बाद सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से जिलाधिकारी से पिपराकोठी प्रखंड में निर्माणाधीन वाटर पार्क योजना की निविदा एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की प्रति मांगी गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके जवाब में कहा गया कि पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड में किसी वाटर पार्क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और इससे संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। न ही इसके लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) निर्गत किया गया है। अब इस पूरे प्रकरण में मेरे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं : 1. यदि वाटर पार्क का निर्माण सरकार नहीं करा रही है, तो सरकारी संरक्षण में किसानों की जमीन पर कौन अवैध कब्जा कर रहा है? 2. जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त जमीन की 24 घंटे सुरक्षा क्यों की जा रही है? 3. दिनांक 3 जुलाई को किसान सभा में मैंने बार-बार कहा था कि इस वाटर पार्क का निर्माण मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भू-माफियाओं के साथ मिलकर करा रहे हैं। उस दौरान वहां सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उन अधिकारियों ने मुझसे क्यों कहा कि यह निर्माण कार्य जिला प्रशासन की देखरेख में सरकारी योजना एवं नियमावली के तहत कराया जा रहा है? 4. दिनांक 3 जुलाई 2026 को पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव से उनके कार्यालय में मेरी मुलाकात हुई थी। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी ने मेरे समक्ष स्वीकार किया था कि वाटर पार्क का निर्माण निविदा के तहत हो रहा है और उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। यदि आज कहा जा रहा है कि इस वाटर पार्क का डीपीआर नहीं है, तो 3 जुलाई को किस आधार पर कहा गया था कि डीपीआर तैयार हो चुका है और निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण को लिखे पत्र की कॉपी भी साझा कर रहा हूं। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा गया था, वह भी साझा कर रहा हूं। 5. राज्य सरकार और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने से क्यों बच रहे हैं— Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) November 22, 2026
हाईकोर्ट में दिए गए बयान पर भी सवाल
आरजेडी सांसद ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए पक्ष को लेकर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि अदालत में कहा गया कि संबंधित जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है. वहीं, सरकार के अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन के मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और जमीन पर सरकार का कब्जा नहीं है. सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया कि जब जमीन पर सरकार का कब्जा ही नहीं है तो वहां निर्माण कार्य कैसे चल रहा है.
सांसद ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
सांसद ने सरकार से पूछा है कि पीपरा कोठी में वाटर पार्क का निर्माण कौन करा रहा है, निर्माण के लिए किसने आदेश दिया और जब प्रशासन लिखित रूप से निर्माण से इनकार कर रहा है तो जमीन पर काम किसके निर्देश पर हो रहा है. उन्होंने किसानों की 17 एकड़ जमीन के मामले में सरकार से जवाब मांगा है.
फिलहाल इस पूरे विवाद में एक तरफ सांसद के आरोप हैं तो दूसरी तरफ आरटीआई के जवाब में प्रशासन की ओर से निर्माण से इनकार किया गया है. ऐसे में जमीन के स्वामित्व, कब्जे और वाटर पार्क निर्माण की वास्तविक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सुधाकर सिंह ने कहा कि मोतिहारी के अलावा नवादा और बांका जिले में भी इसी तरीके का अवैध धंधा चल रहा है.
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