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300 करोड़ की जमीन पर वाटर पार्क निर्माण मामले ने पकड़ा तूल, RJD सांसद ने लगाए गंभीर आरोप

सुधाकर सिंह का गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मोतिहारी स्थित पीपरा कोठी में 17 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया है कि किसानों की करीब 300 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन पर कब्जा कर वाटर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता पर भी जमीन कब्जे की कोशिश में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है.

सुधाकर सिंह ने खोला मोर्चा

सुधाकर सिंह ने निर्माण स्थल का लाइव वीडियो दिखाते हुए सरकार के उस दावे को चुनौती दी, जिसमें प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां किसी सरकारी योजना के तहत वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीपरा कोठी में किसानों की 17 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार कब्जा करना चाहती थी. इस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपये है.