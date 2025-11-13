JDU प्रत्याशी की जीत को लेकर RJD सांसद का बड़ा बयान, कहा- 'मेरी बेटी..'
आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे बेलागंज से मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने जेडीयू की मनोरमा देवी को लेकर बड़ा बयान दिया है.
गया: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आने वाला है. सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आरजेडी सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. उन्होंने जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मनोरमा देवी को बेटी तुल्य बताया है. हालांकि सांसद ने तंज भरे लहजे में उनपर कटाक्ष किया है.
RJD MP के बेटे की किस्मत का फैसला कल: आरजेडी के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद के सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव की भी राजनीतिक परीक्षा है. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी पुरानी सीट बेलागंज जहां से वह 32 सालों तक बिना हारे विधायक रहे, वहां से अपने पुत्र डॉ विश्वनाथ कुमार सिंह को राजद की टिकट पर चुनाव लड़वाया है. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मनोरमा देवी जीत का दावा कर रही है तो उन्होंने कहा कि वह मेरी बेटी तुल्य है.
"मनोरमा देवी मेरी बेटी है. जीत का दावा कर रही है, तो मैं उनकी बात नहीं काटूंगा. जनता ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया है. पुत्र मोह में मैं अपनी बेटी की बात नहीं काटूंगा."- सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी सांसद
मनोरमा देवी पर क्या बोले RJD सांसद: विश्वनाथ सिंह का मुकाबला उनकी स्वजातीय जदयू की महिला नेत्री मनोरमा देवी से है. मनोरमा देवी निवर्तमान विधायक भी हैं, उपचुनाव 2024 में उन्होंने राजद के प्रत्याशी डॉ विश्वनाथ कुमार सिंह को शिकस्त दी थी. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बेटे के चुनाव की पूरी कमान तो संभाली लेकिन मतदान के बाद वो भी हार जीत पर खुल कर बोल नहीं रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए कहते हैं कि मनोरमा देवी बेटी हैं, अगर जीत दर्ज करती है तो आशीर्वाद देंगे.
'जनता ने जिसे आशीर्वाद दिया वही जीतेगा': क्या मनोरमा देवी की पोजीशन अच्छी है, इस सवाल पर सुरेंद्र यादव, मनोरमा देवी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि पुत्र मोह में वो नहीं हैं. जनता ने जिसे आशीर्वाद दिया होगा, वही जीत दर्ज करेगा,लेकिन अगर मनोरमा देवी खुद की जीत बता रही है तो उसके लिए शुभकामना है.
"अब तो कुछ घंटों बाद देश दुनिया के सामने बिहार का नतीजा सामने होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है."- सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी सांसद
बंपर वोटिंग पर क्या बोले सुरेंद्र यादव?: राजद सांसद का मानना है कि बिहार में मतदान प्रतिशत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी बदलाव के लिए हुई है. जनता ने रोटी रोजगार नौकरी के लिए वोट किया है, लेकिन इन सबके बावजूद एनडीए ने बेईमानी की रूपरेखा पहले से तैयार कर रखी है. वह सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी है.
'विजय सिन्हा हताशा में हैं': राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर तंज करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में चुनाव के दौरान क्या-क्या नहीं पकड़ा गया है. एग्जिट पोल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है. सुरेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली से बैठकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हवा बनाने में लगे हैं.
दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी पर हमला: राजद सांसद ने कहा कि अभी देश में बम फटा है और प्रधानमंत्री को लोगों ने देखा कि वो विदेशी दौरे पर चले गए, क्यों गए? पहले देश के हालात को देखना चाहिए था. विदेश घूमते जनता उसे वहीं छोड़ देगी और यहां वोट डाल देगी. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी.
'गया में निष्पक्ष हुआ चुनाव': सुरेंद्र यादव ने कहा कि गया जी में चुनाव निष्पक्ष हुआ है क्योंकि जब तक कुछ नजर नहीं आता है तो किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा. चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मतगणना भी निष्पक्ष हो और इसके लिए हम तैयार भी हैं.
