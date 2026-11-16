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'नीतीश जी साथ आइये.. निशांत को CM लालू जी बनाएंगे', तेजस्वी के MP का बड़ा बयान

आरजेडी-जेडीयू में होगा गठबंधन? ( ETV Bharat )

गया: आरजेडी और जेडीयू में फिर से गठबंधन की चर्चा ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है. हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार कई नेता सकारात्मक बयान दे रहे हैं. अब औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो उनका लालू यादव और तेजस्वी यादव जरूर स्वागत करेंगे.

'नीतीश जी का स्वागत रहेगा'

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने रोहिणी आचार्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यदि नीतीश कुमार साथ में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत रहेगा. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था. फिर साथ आएं, इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे.

लालू परिवार के साथ नीतीश कुमार (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat) 'निशांत को CM लालू जी बनाएंगे'

"स्वागत रहेगा, आप आएं. जैसे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आप आएं निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे. इसमें कहां दिक्कत है. लालू यादव जी बनाने का काम करते हैं. हालांकि लोग बनने के बाद भूल जाते हैं."- अभय कुशवाहा, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार और निशांत कुमार (ETV Bharat) चिराग को दिलाई याद

अभय कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव तो हमेशा से लोगों को बनाने का काम करते रहे हैं, ये और बात है कि बनने के बाद लोग भूल जाते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास जब कुछ नहीं था, तब उस समय उन्हें लालू प्रसाद यादव ने ही उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था.