'नीतीश जी साथ आइये.. निशांत को CM लालू जी बनाएंगे', तेजस्वी के MP का बड़ा बयान
RJD JDU Alliance: क्या निशांत को सीएम बनाने के लिए लालू-तेजस्वी तैयार हैं? आरजेडी सांसद ने तो ऐसा ही दावा किया है. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : November 16, 2026 at 7:19 AM IST
गया: आरजेडी और जेडीयू में फिर से गठबंधन की चर्चा ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है. हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार कई नेता सकारात्मक बयान दे रहे हैं. अब औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो उनका लालू यादव और तेजस्वी यादव जरूर स्वागत करेंगे.
'नीतीश जी का स्वागत रहेगा'
आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने रोहिणी आचार्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यदि नीतीश कुमार साथ में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत रहेगा. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था. फिर साथ आएं, इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे.
'निशांत को CM लालू जी बनाएंगे'
"स्वागत रहेगा, आप आएं. जैसे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आप आएं निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे. इसमें कहां दिक्कत है. लालू यादव जी बनाने का काम करते हैं. हालांकि लोग बनने के बाद भूल जाते हैं."- अभय कुशवाहा, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल
चिराग को दिलाई याद
अभय कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव तो हमेशा से लोगों को बनाने का काम करते रहे हैं, ये और बात है कि बनने के बाद लोग भूल जाते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास जब कुछ नहीं था, तब उस समय उन्हें लालू प्रसाद यादव ने ही उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था.
वोट शेयर में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी
औरंगाबाद सांसद ने कहा कि बिहार में राजद की 25 सीटें हैं लेकिन सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमारे पास है. उन्होंने कहा कि जनता ने सबसे अधिक वोट राष्ट्रीय जनता दल को ही दिया था.
क्या आरजेडी-जेडीयू में होगा गठबंधन?
वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है. असल में एमएलसी चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट की हार और दो निर्दलीय विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी है. इसी को लेकर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है. रोहिणी आचार्य ने भी पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार उनके चाचा हैं.
बहुमत का आंकड़ा?
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के 25 और कांग्रेस के 6 विधायक हैं. इसके अलावे वाम दलों के तीन और आईआईपी के एक विधायक हैं. इस तरह ये आंकड़ा 120 तक पहुंच जाता है. अगर एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक साथ आ जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है.
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