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'समाप्त हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी.. JDU में शामिल होंगे तीनों विधायक', आरजेडी MLC का बड़ा दावा

आरजेडी का आरएलएम में टूट का दावा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में एमएलसी चुनाव के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. निर्दलीय विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है. विपक्ष दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़ा है. इस बीच आरजेडी नेता सुनील सिंह ने दावा किया कि आरएलएम के तीन विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.

आरएलएम में टूट का दावा

आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में आरएलएम के तीन विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे. इसके बाद आरएलएम पार्टी समाप्त हो जाएगी. उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा सियासी परिस्थितियों और एनडीए के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच काफी अहम माना जा रहा है.