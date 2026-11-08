'समाप्त हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी.. JDU में शामिल होंगे तीनों विधायक', आरजेडी MLC का बड़ा दावा
Split in RLM: आरजेडी नेता सुनील सिंह का दावा है कि आरएलएम के तीन विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 8, 2026 at 2:14 PM IST
पटना: बिहार में एमएलसी चुनाव के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. निर्दलीय विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है. विपक्ष दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़ा है. इस बीच आरजेडी नेता सुनील सिंह ने दावा किया कि आरएलएम के तीन विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.
आरएलएम में टूट का दावा
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में आरएलएम के तीन विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे. इसके बाद आरएलएम पार्टी समाप्त हो जाएगी. उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा सियासी परिस्थितियों और एनडीए के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच काफी अहम माना जा रहा है.
"दो-तीन दिन में सुनियेगा ना आरएलएम समाप्त हो जाएगा. उसके तीनों विधायक चले जाएंगे जदयू में. बाजार में हल्ला है, हम नहीं बोल रहे हैं."- सुनील सिंह, विधान पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल
आरएलएम के हैं 4 विधायक?
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के पास 4 विधायक हैं. उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम सीट से विधायक हैं, जबकि आलोक कुमार सिंह दिनारा से, माधव आनंद मधुबनी से और रामेश्वर महतो बाजपट्टी विधानसभा सीट से विधायक हैं. इनमें स्नेहलता को छोड़कर बाकी तीनों विधायक नाराज चल रहे हैं.
निर्दलीय एमएलसी की सदस्यता पर संशय
एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी. दोनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद विपक्ष ने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग शुरू कर दी. आरजेडी के कई नेताओं ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था.
दलबदल पर होगा एक्शन?
वहीं, इस पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने साफ कहा कि उन्हें कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है. पूर्व में भी इस तरह के मामलों में जिस तरह के फैसले आए हैं, उसे देखते हुए उन्हें संदेह है कि इस बार भी कोई ठोस कार्रवाई होगी. चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रह्लाद यादव से जुड़े पूर्व के मामलों का हवाला देते हुए कहा, 'विपक्ष ने पहले भी संविधान और लोकतंत्र का हवाला देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन उसका कोई अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया.'
निर्दलीय एमएलसी क्यों पलटे?
सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून का इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहेगी तो सदस्यता चली जाएगी और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी. उन्होंने कहा कि दोनों निर्दलीय एमएलसी ने कैमरों के सामने बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की थी. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर उनकी सदस्यता ग्रहण करने की तस्वीरें और पोस्ट साझा की थीं.
हालांकि कुछ ही घंटों बाद दोनों की ओर से अपने राजनीतिक रुख को लेकर अलग-अलग स्पष्टीकरण सामने आने लगे. सुनील सिंह ने इसे राजनीतिक दबाव और सत्ता के प्रभाव से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि स्थिति बदल गई? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को अपने साथ जोड़कर जेडीयू को भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की.
'मेरी सदस्यता छीन ली गई थी'
सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए थे. उनका आरोप है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी. उन्होंने कहा कि उस समय भी नियम-कानून का हवाला दिया गया था लेकिन अब जब निर्दलीय निर्वाचित एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने का मामला सामने आया है तो कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
अदालत से भी न्याय मिलने को लेकर जताई आशंका
सुनील सिंह ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही लेकिन साथ ही अदालत से मिलने वाले संभावित फैसले को लेकर भी अपनी आशंका जाहिर की. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे आदेश सामने आते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को तत्काल राहत नहीं मिलती और उसे अगले चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात कह दी जाती है. अगर वंंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के मामले में भी ऐसा हुआ तो विपक्ष के लिए यह निराशाजनक होगा.
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