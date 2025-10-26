ETV Bharat / state

...जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है उनका इलाज करना है, खगड़िया में तेजस्वी की सभा में कारी सोहेब का विवादित बयान

खगड़िया: परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के गोगरी भगवान हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा में राजद विधान परिषद सदस्य कारी सोहेब ने भी जनता को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर केंद्र सरकार और एनडीए पर जमकर निशाना साधा. यह जनसभा परबत्ता से राजद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी.

वक्फ बोर्ड बिल फाड़कर फेंक देंगे: कारी सोहेब ने जनसभा में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एनडीए पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया. उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा, "जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वक्फ बोर्ड बिल को फाड़कर फेंक दिया जाएगा. हमारी सरकार मोहब्बत और प्यार की सरकार होगी."

राजद एमएलसी कारी सोहेब का बयान (ईटीवी भारत)

"बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है. संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने वालों को सबक सिखाया जाएगा. एनडीए के सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया था. तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी बिल फाड़ दिए जाएंगे, उसमें वक्फ बिल भी होगा....बीजेपी और उनके सहयोगी दल जदयू और लोजपा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना जरूरी है. ये सभी झूठी पार्टियां हैं. हमें छोटी-मोटी बातों को भूलकर एकजुट होकर लालटेन छाप को जिताना है और एनडीए को हराना है."- कारी सोहेब, एमएलसी, आरजेडी

डॉ. संजीव कुमार सिंह के लिए वोट की अपील: कारी सोहेब ने परबत्ता विधानसभा से राजद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि डॉ. संजीव कुमार सिंह ने हाल ही में जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थामा है और वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. गौरतलब है कि डॉ. संजीव कुमार सिंह 2020 से 2025 तक जदयू के विधायक रहे थे.

तेजस्वी यादव का प्रभावी संबोधन: जनसभा में तेजस्वी यादव ने भी जनता से राजद के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए राजद की नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला. तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए काम करती है.