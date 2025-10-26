...जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है उनका इलाज करना है, खगड़िया में तेजस्वी की सभा में कारी सोहेब का विवादित बयान
खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी सोहेब ने विवादित बयान दिया है. वक्फ बोर्ड बिल पर राजद ने तीखा हमला किया है.
Published : October 26, 2025 at 4:00 PM IST
खगड़िया: परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के गोगरी भगवान हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा में राजद विधान परिषद सदस्य कारी सोहेब ने भी जनता को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर केंद्र सरकार और एनडीए पर जमकर निशाना साधा. यह जनसभा परबत्ता से राजद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी.
वक्फ बोर्ड बिल फाड़कर फेंक देंगे: कारी सोहेब ने जनसभा में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एनडीए पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया. उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा, "जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वक्फ बोर्ड बिल को फाड़कर फेंक दिया जाएगा. हमारी सरकार मोहब्बत और प्यार की सरकार होगी."
"बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है. संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने वालों को सबक सिखाया जाएगा. एनडीए के सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया था. तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी बिल फाड़ दिए जाएंगे, उसमें वक्फ बिल भी होगा....बीजेपी और उनके सहयोगी दल जदयू और लोजपा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना जरूरी है. ये सभी झूठी पार्टियां हैं. हमें छोटी-मोटी बातों को भूलकर एकजुट होकर लालटेन छाप को जिताना है और एनडीए को हराना है."- कारी सोहेब, एमएलसी, आरजेडी
डॉ. संजीव कुमार सिंह के लिए वोट की अपील: कारी सोहेब ने परबत्ता विधानसभा से राजद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि डॉ. संजीव कुमार सिंह ने हाल ही में जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थामा है और वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. गौरतलब है कि डॉ. संजीव कुमार सिंह 2020 से 2025 तक जदयू के विधायक रहे थे.
तेजस्वी यादव का प्रभावी संबोधन: जनसभा में तेजस्वी यादव ने भी जनता से राजद के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए राजद की नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला. तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए काम करती है.
जनसभा का माहौल: गोगरी में आयोजित इस जनसभा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. राजद समर्थकों का उत्साह चरम पर था, और मंच पर तेजस्वी यादव और कारी सोहेब के संबोधन ने जनता में जोश भरा. यह जनसभा परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में राजद की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
परबत्ता विधानसभा क्षेत्र: खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा खंडों में से एक परबत्ता विधानसभा सीट है. चुनावी इतिहास में परबत्ता सीट ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. 2000 में आरजेडी ने पहली बार यहां जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद जेडीयूने 2005, 2010 और 2015 में लगातार कब्जा जमाया. 2010 में आरजेडी ने फिर वापसी की, मगर 2015 और 2020 में जेडीयूने इसे मजबूती से बरकरार रखा. 2020 के चुनाव में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को महज 951 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, जो कुल वैध वोटों में से 60.29 प्रतिशत मतदान के साथ हुआ.
बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जिसमें परबत्ता पहली चरण में शामिल है. आरजेडी की इस सभा ने महागठबंधन के प्रचार को नई गति दी है.
