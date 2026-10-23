Bihar MLC Elections : RJD प्रत्याशी डॉ संजीव के घर आधी रात पहुंची पुलिस, बिना कार्रवाई लौटी
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी के घर पहुंची पुलिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है. वोटिंग से पहले आरजेडी हमलावर है.
Published : October 23, 2026 at 8:10 AM IST
पटना : बिहार विधान परिषद के लिए शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर आज मतदान है लेकिन वोटिंग से चंद घंटे पहले राजधानी पटना में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के आवास पर देर रात करीब 1:00 बजे पुलिस की कई गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया.
बिना वारंट पुलिस की दस्तक: डॉ. संजीव कुमार सिंह
आरजेडी ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना वारंट के डॉ संजीव कुमार के आवास पर पहुंची. डॉ. संजीव कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आधी रात के वक्त लगभग 7 गाड़ियों में सवार पुलिस बल उनके घर पहुंची. उनके पास न तो कोई कानूनी सर्च वारंट था और न ही कार्रवाई की कोई स्पष्ट वजह.
तेजस्वी यादव हुए हमलावर
ये मामला सामने आने के बाद खुद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और इस कार्रवाई को दबाव बनाने की असफल कोशिश बताया. आरजेडी उम्मीदवार और समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी जांच के सिलसिले में नहीं, बल्कि मतदान से ठीक पहले मानसिक दबाव बनाने और चुनावी तैयारियों को बाधित करने के उद्देश्य से की गई थी.
आपराधिक चरित्र का सर्टिफाइड व्यक्ति (जो सात हत्याओं का आरोपी हो) जब वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है तो पुलिस का चरित्र भी आपराधिक हो जाता है। कल होने वाले शिक्षक और स्नातक निर्वाचन में हमारे उम्मीदवार के घर पर बिना किसी सर्च वारंट के रात एक बजे पुलिस भेज कर हताश करने की असफल कोशिश करने वाले डरपोक कायर मुख्यमंत्री एवं उनकी अपराधी माफ़िया पुलिस से आदरणीय लालू प्रसाद जी और RJD के कार्यकर्ता व नेता डरने वाले नहीं है। 2 नंबरी सरकार का 10 नंबरी अपराधी मुख्यमंत्री अभी भी गलतफहमी पाले हुए है। नरेंद्र मोदी ने बंदर के हाथ में उस्तरा देकर बिहार को बर्बाद करने की ठानी है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 22, 2026
बिना कार्रवाई लौटी टीम
आवास के बाहर बढ़ते जमावड़े और विरोध की स्थिति को देखते हुए पुलिस की टीम कुछ देर बाद बिना किसी बड़ी कार्रवाई या तलाशी के वापस लौट गई. देर रात हुई कार्रवाई पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने सोशल मीडिया 'X' पर घटना का वीडियो साझा करते हुए सत्ता पक्ष पर हमला किया,
''शिक्षक और स्नातक निर्वाचन में हमारे उम्मीदवार के घर पर बिना किसी सर्च वारंट के रात एक बजे पुलिस भेज कर हताश करने की असफल कोशिश करने वाले डरपोक कायर मुख्यमंत्री एवं उनकी अपराधी माफ़िया पुलिस से लालू प्रसाद जी और RJD के कार्यकर्ता व नेता डरने वाले नहीं है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
मुख्यमंत्री और पुलिस को बताया 'कायर'
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से बौखलाई सरकार ने आधी रात को पुलिस भेजी है. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लालू प्रसाद यादव के सिपाही और आरजेडी के कार्यकर्ता ऐसी 'डरपोक और कायर' हरकतों से डरने वाले नहीं हैं.
केंद्र सरकार को भी आरजेडी ने घेरा
तेजस्वी ने दिल्ली की सत्ता पर भी तंज कसा और कहा कि गलत हाथों में बिहार की कमान सौंपकर राज्य को प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गर्त में धकेला जा रहा है. इस हाई-प्रोफाइल पुलिस दस्तक के बाद विधान परिषद चुनाव के दिन बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है.
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