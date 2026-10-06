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'5 बार जीत चुके नवल किशोर यादव का घमंड टूटेगा', संजीव कुमार का दावा- पार्टी बदली है.. फायर और ब्रांड वही

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए लंबे समय से बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार जमीनी स्तर पर शिक्षकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि शिक्षक अब केवल जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुद्दों और उम्मीदवार के काम करने की क्षमता को देखकर फैसला करेंगे.

नवल किशोर यादव का घमंड टूटेगा मौजूदा विधान पार्षद और बीजेपी कैंडिडेट नवल किशोर यादव पर निशाना साधते हुए डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि वह लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके हैं लेकिन इस बार शिक्षक बदलाव के मूड में हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार उनका घमंड टूट जाएगा. नवल किशोर पर कई कॉलेजों में अलग-अलग पदों पर बने रहने और वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों के लिए आने वाली राशि में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों पर नवल किशोर यादव का पक्ष सामने नहीं आया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति के नाम पर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है. जिला शिक्षा कार्यालयों में शिक्षकों से कथित तौर पर उगाही की शिकायतें भी सामने आती हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की इन समस्याओं को केवल चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सदन में लगातार उठाने की जरूरत है.

वेतन और बीमा का मुद्दा उठाने का दावा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के फैसले की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों की कई समस्याएं आज भी लंबित हैं. उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान का अब तक उचित निर्धारण नहीं हो पाया है और शिक्षकों को बीमा जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. जिला शिक्षा कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया.

'शिक्षकों की आवाज बनूंगा' कभी जेडीयू के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार रहे डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि पार्टी जरूर बदली है, लेकिन उनका तेवर और जनता के मुद्दों को उठाने का अंदाज आज भी वही है. उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए भी उन्होंने किसान, नौजवान, वृद्धजन समेत समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं को सदन में उठाया और उनके समाधान के लिए आवाज बुलंद की. अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर शिक्षकों की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाना उनका लक्ष्य है.

"शिक्षक समाज का उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है. शिक्षकों के अधिकार, सम्मान, वेतन, स्थानांतरण, बीमा और जिला शिक्षा कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूं. चुनाव जीतने के बाद वह सदन में शिक्षकों की आवाज इतनी मजबूती से उठाएंगे कि सरकार को शिक्षक हित में फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा."- डॉ. संजीव कुमार, आरजेडी एमएलसी कैंडिडेट, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि जब वह जदयू में थे, तब भी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बोलने में पीछे नहीं हटते थे. उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखने की ताकत दिखाई और जहां उन्हें गलत लगा, वहां सवाल उठाया. अब वह विपक्षी खेमे में हैं, इसलिए शिक्षकों और समाज के दूसरे वर्गों की समस्याओं को और मजबूती से उठाएंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में अगर किसी वर्ग पर सबसे ज्यादा लाठियां चली हैं तो उनमें शिक्षक भी शामिल हैं. शिक्षकों के आंदोलन, उनकी मांगों और उनके साथ हुए कथित अन्याय को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ संजीव कुमार (ETV Bharat)

'पार्टी बदली है, फायर और ब्रांड वही'

जेडीयू से आरजेडी में आने के सवाल पर डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि सिर्फ पार्टी बदली है, उनका 'फायर और ब्रांड' आज भी वही है. उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका उद्देश्य हमेशा जनता की समस्याओं को उठाना रहा है. शिक्षक समाज की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक उनके साथ एकजुट हो रहे हैं. इस बार शिक्षक जाति और धर्म से ऊपर उठकर उम्मीदवार और उसके मुद्दों को महत्व देंगे.

संजीव कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव जीतने के बाद केवल प्रतिनिधि बनना नहीं, बल्कि शिक्षकों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है. वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को भी प्रमुख मुद्दा बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 30 वर्षों से वित्त रहित शिक्षकों को आश्वासन देकर ठगने का काम किया जा रहा है. मौजूदा शिक्षक प्रतिनिधि नवल किशोर यादव पर भी शिक्षकों के हित में पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाया.

जेडीयू से कैसे बढ़ी दूरी?

इस सवाल पर डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि सत्ता पक्ष में रहते हुए कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनका उन्होंने विरोध किया. उन्होंने बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाया था. इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर बातचीत की और उनसे इस संबंध में जानकारी ली. संजीव कुमार ने कहा कि उनको नीतीश कुमार ने बताया था कि उन घटनाओं के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं.

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा के साथ संजीव कुमार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उनकी इस तरह की मुखरता से जदयू के सेकंड लाइन के कुछ नेता नाराज होने लगे. उनका कहना था कि सरकार में रहते हुए सरकार की कमियों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जा रहा है. इसके बाद पार्टी के भीतर दूरी बढ़ती गई और उन्होंने जदयू छोड़ने का फैसला किया.

आज भी नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं'

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि जदयू छोड़ने के बावजूद उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है. उन्होंने यह भी कहा कि जदयू में रहते हुए उन्होंने लालू यादव के खिलाफ भी कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, क्योंकि दोनों नेता बिहार के बड़े जननेता हैं.

संजीव ने अपने पारिवारिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि बचपन से ही नीतीश कुमार और लालू यादव से उनका संबंध रहा है. उनके पिता जब राजनीति में सक्रिय थे, तब दोनों नेताओं के साथ उनके संबंध थे. इसी पारिवारिक जुड़ाव की वजह से उनका दोनों नेताओं से पुराना रिश्ता रहा है. उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्हें नीतीश कुमार लेकर आए थे, इसलिए उस संबंध और सम्मान को वह भूल नहीं सकते.

'नीतीश की पकड़ कमजोर हुई'

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार पूरी तरह सत्ता पर नियंत्रण में थे, तब तक सरकार में ठीक तरीके से काम हुआ लेकिन बाद में जैसे-जैसे उनकी तबीयत खराब होती गई और सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई, वैसे-वैसे वह जदयू से दूर होने लगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जदयू को इतनी सीटें मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने की स्थिति बनी. इससे साफ है कि पार्टी में अब नीतीश कुमार की पहले जैसी पकड़ नहीं है. आज कुछ लोग नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उनकी विचारधारा से अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

डॉ. संजीव कुमार ने बिहार में अपराध की स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने हत्या, अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों को लेकर जनता में चिंता है. उनका आरोप है कि जदयू में सेकंड लाइन के नेता नीतीश कुमार की बात और उनकी विचारधारा से अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने तय किया कि अब जदयू में रहना उनके लिए उचित नहीं है.

कौन-कौन उम्मीदवार?

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के संजीव कुमार और बीजेपी के नवल किशोर यादव के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि इस सीट से कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है, संजय यादव को टिकट मिला है. वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से दिव्या ज्योति चुनावी मैदान में हैं.

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