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'पटना स्नातक सीट पर RJD की जीत तय', दिलीप कुमार का दावा- कुर्मी समाज हमारे साथ

आरजेडी MLC कैंडिडेट दिलीप कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा सबसे अधिक है. जनता दल यूनाइटेड और जन सुराज पार्टी ने भूमिहार समाज से आने वाले प्रत्याशी दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार जातीय समीकरण को लेकर बड़ा गेम खेला है और कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है.

जीत को लेकर दिलीप कुमार का दावा

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पटना, नालंदा और नवादा जिले आते हैं. जहां करीब 15000 कुर्मी समाज का वोट है. राजद की नजर इसी वोट बैंक पर है. पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार दिलीप कुमार ने दावा किया कि इस बार उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि पटना स्नातक के लोग जान चुके हैं कि पिछले 18 सालों में जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है.