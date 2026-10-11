'पटना स्नातक सीट पर RJD की जीत तय', दिलीप कुमार का दावा- कुर्मी समाज हमारे साथ
दो भूमिहार उम्मीदवारों के बीच क्या आरजेडी का कुर्मी कैंडिडेट बाजी मार पाएगा? दिलीप कुमार ने जीत का दावा किया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 11, 2026 at 8:36 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा सबसे अधिक है. जनता दल यूनाइटेड और जन सुराज पार्टी ने भूमिहार समाज से आने वाले प्रत्याशी दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार जातीय समीकरण को लेकर बड़ा गेम खेला है और कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है.
जीत को लेकर दिलीप कुमार का दावा
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पटना, नालंदा और नवादा जिले आते हैं. जहां करीब 15000 कुर्मी समाज का वोट है. राजद की नजर इसी वोट बैंक पर है. पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार दिलीप कुमार ने दावा किया कि इस बार उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि पटना स्नातक के लोग जान चुके हैं कि पिछले 18 सालों में जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है.
दिलीप कुमार पटेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि पटना स्नातक का चुनाव चर्चा में किसने लाया है, इसको देखना होगा. वे कहते हैं कि आज से 6 साल पहले स्नातक चुनाव को लोग जानते भी नहीं थे. हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है और बड़ी संख्या में लोग वोटर बने हैं. नालंदा और नवादा में इतने वोटर बने हैं कि पटना भी पीछे रह गया है.
कितना वोट मिलेगा?
पटना स्नातक में 88000 वोटर हैं. ऐसे में आरजेडी को कितना वोट मिलेगा? इस सवाल पर दिलीप कुमार पटेल ने कहा यह तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा लेकिन पटना स्नातक के वोटरों ने इस बार ठान लिया है कि स्नातकों के लिए काम करने वाले को ही वोट देंगे. वर्तमान में जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनसे पटना स्नातक का मोह भंग हो गया है. उन्होंने 18 साल में कुछ नहीं किया. विकास की राशि का बंदरबांट किया है.
आपकी लड़ाई किससे है?
इस पर दिलीप कुमार पटेल ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है. मैं मतदाताओं के पास जा रहा हूं और सभी मतदाता मेरे साथ गोलबंद हैं. यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो जीत मेरी होगी.
अनंत सिंह फैक्टर
अनंत सिंह ने अनुज सिंह का समर्थन किया है और उनकी जीत का भी दावा कर रहे हैं, इस पर दिलीप कुमार ने कहा कि उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप सोशल मीडिया पर नीरज कुमार का भी पेज देखिए और अनुज सिंह का भी पेज देखिए. कभी इन्होंने स्नातक की आवाज उठाई है? मेरा भी पेज देख लीजिए. मैं हमेशा मुद्दों की बात कर रहा हूं.
अशोक महतो का समर्थन मिल रहा है?
इस पर दिलीप कुमार पटेल ने कहा कि अशोक महतो का ही नहीं पूरे कुर्मी समाज का समर्थन मिल रहा है. कुर्मी समाज के वोट पर तो नीतीश कुमार की दावेदारी के सवाल पर दिलीप ने कहा कि कुर्मी वोट पर जरूर नीतीश कुमार का दावा रहा है लेकिन लोगों को मालूम है कि उनको गन पॉइंट पर रखकर नजरबंद किया गया है. कहीं ना कहीं कुर्मी समाज जनता दल यूनाइटेड में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है.
क्या तेजस्वी चुनाव प्रचार में जाएंगे?
इस पर दिलीप कुमार पटेल ने कहा कि इसमें चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं होती है. सिंबल पर चुनाव नहीं होता है. सिंबल की जगह प्रत्याशी का चेहरा होता है. प्रत्याशी का फेस वैल्यू होता है लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी और लालू प्रसाद यादव से भी सहयोग लेंगे. स्थानीय पार्टी सांसद मीसा दीदी से भी सहयोग लेंगे. उनके कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है और इस चुनाव को हम लोग जरूर निकालेंगे.
"विधान परिषद का चुनाव जातिगत नहीं, पढ़े-लिखे मतदाताओं का चुनाव है. लोगों को पता है कि पिछले 18 सालों में कोई काम नहीं हुआ है. पैसे का बंदरबांट किया गया है. नीरज और अनुज सिंह स्नातक और बेरोजगारों की कोई बात नहीं करते, जबकि हमलोग केवल और केवल मुद्दों पर बात करते हैं. इस बार इस सीट पर राजद की जीत होगी."- दिलीप कुमार, आरजेडी प्रत्याशी, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
कौन-कौन उम्मीदवार?
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू से एक बार फिर नीरज कुमार उम्मीदवार हैं. वह लगातार तीन बार चुनाव जीते हैं, चौथी बार चुनाव जीतने की उनकी तैयारी है. वहीं दूसरी तरफ जदयू के ही मोकामा से विधायक अनंत सिंह जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में हैं. जिस वजह से जदयू में विवाद भी चल रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर भी बैठक हो चुकी है और एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार में ताकत भी लगाई गई है.
वहीं राजद ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है. नीतीश कुमार के नालंदा में कुर्मी वोट प्रमुख माने जाते हैं. इसके अलावे पटना और नवादा में भी कुर्मी वोटों की संख्या अच्छी है. इसलिए कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार पटेल को चुनाव मैदान में राजद ने जातीय समीकरण के तहत उतारा है. बाहुबली अशोक महतो पहले से ही राजद में हैं, जिनका समर्थन दिलीप को मिल रहा है. इसके अलावे आरसीपी सिंह का भी समर्थन मिलने की बात कही जा रही है.
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