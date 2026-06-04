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राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच राजद के चारों विधायक ने की बैठक! प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- कांग्रेस-झामुमो ने अब तक नहीं की बात

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन में अभी तक उम्मीदवारों और रणनीति पर सस्पेंस बरकरार है. इस बीच राजद ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

राजद नेताओं की अहम बैठक

राजद प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, विधायक दल नेता सुरेश पासवान, श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और विश्रामपुर विधायक राम नरेश सिंह शामिल हुए. बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के साथ-साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी मंथन किया गया.

राजद नेताओं के बयान (ETV Bharat)

लालू-तेजस्वी के निर्देश पर हुई बैठक

बैठक के बाद राजद नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर बुलाई गई थी. प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार राज्य भर में संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जाएगा.

'INDIA गठबंधन में राजद को साइडलाइन किया जा रहा है'

मीडिया से बातचीत में संजय कुमार सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, "हम INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस और झामुमो ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तक हमसे कोई बात नहीं की है. न कोई स्ट्रेटजी बनी है, न ही संपर्क किया गया है."