'बिहार सरकार का खजाना खाली..' विपक्ष का दावा- कर्मचारियों को वेतने देने के लिए भी नहीं हैं पैसे

"सरकार तो दिवालिया हो गई है. अब सरकार का खजाना खाली है. विकास काम ठप है. सरकार फेल हो चुकी है. सत्ता में आने के लिए ये सरकार धन को लुटा चुकी है. कर्मियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं और लोग त्राहिमाम कर रही है."- रणविजय साहू, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

'खाली है सरकार का खजाना': राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से राशि का बंदरबांट किया है. चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को राशि दी है, उससे इस सरकार का खजाना खाली हो गया है. बिहार सरकार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकारी कर्मियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं.

पटना: बिहार सरकार की ओर से कोषागार से एक करोड़ से अधिक निकासी पर सख्ती बढ़ा दी गई है. अब इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इस फैसले के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का खजाना खाली हो गया है. हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बेफिजूल की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है.

सत्ता पक्ष का पलटवार: हालांकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है. आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है. कर्मचारियों को सही समय पर वेतन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष तो इसी तरह का आरोप लगाता है. बिहार में डबल इंजन की सरकार है. बिहार को केंद्र से भी मदद मिल रहा है, इसलिए कहीं से कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है.

"विपक्ष से आप क्या आशा करते हैं? आज किस डिपार्टमेंट का वेतन रुक गया है. जीविका दीदी को रोजगार के लिए 2 लाख दिया जाएगा. लगातार रोजगार सृजन पर काम हो रहा है. शिक्षकों की नियुक्ति और स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकाली जाएगी. विपक्ष के पास ज्ञान की कमी है, इसलिए ऐसे बचकाना बयान दे रहे हैं."- माधव आनंद, विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'शराबबंदी की समीक्षा जरूरी': माधव आनंद ने एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है. उन्होंने कहा कि इससे बिहार को नुकसान से बचाया जा सकता है. मुख्यमंत्री पहले भी अच्छे डिसीजन लेते रहे हैं, लिहाजा हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी उचित फैसला लेंगे.

वित्तीय संकट को लेकर सवाल क्यों?: बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के मार्च क्लोजिंग से पहले वितीय निकासी पर सख्ती बढ़ा दी गई है. कोषागार में विपत्र जमा करने के लिए समय भी तय कर दिया है. जनवरी 2026 तक के सभी विपत्र 28 फरवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं फरवरी 2026 तक के सभी विपत्र 15 मार्च तक और मार्च माह का विपत्र 20 मार्च तक जमा करने का निर्देश भी वित्त विभाग की तरफ से जारी किया गया है. इसी के बाद से वित्तीय संकट को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

