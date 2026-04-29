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ओसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ीं, जमीन विवाद में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सिवान: रघुनाथपुर सीट से आरजेडी विधायक ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिवान की स्थानीय अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है.

ओसामा शहाब को कोर्ट से झटका: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की विस्तृत सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है और उनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें राहत दी जानी चाहिए.

आरजेडी विधायक ओसामा शहाब (ETV Bharat)

अग्रिम जमानत याचिका खारिज: वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमील कुमार (उर्फ गोप बाबू) ने अदालत में जोरदार विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है. ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.