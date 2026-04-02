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नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे RJD विधायक फैसल रहमान, क्या बिहार में फिर होगा खेला?

पटना: 16 मार्च को राज्यसभा के हुए चुनाव में राजद के ढाका के विधायक फैसल रहमान वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे. कांग्रेस के तीन विधायक और राजद के एक विधायक के वोटिंग में शामिल नहीं होने के कारण राजद उम्मीदवार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था. राजद के बागी विधायक फैसल रहमान के गुरुवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं. राजद की तरफ से अभी तक बागी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

RJD विधायक ने की नीतीश से मुलाकात: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जानकारी राजद के बागी विधायक फैसल रहमान ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के माध्यम से दी है. फैसल रहमान ने पोस्ट में कहा है कि ढाका क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शिष्टाचार भेंट की.

फैसल रहमान ने खुद दी जानकारी : उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, इस दौरान क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया तथा क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ढाका के विकास को नई गति मिलेगी और आमजन को इसका व्यापक लाभ प्राप्त होगा.

RJD विधायक ने की नीतीश से मुलाकात (सौ. फैसल रहमान X अकाउंट)

कांग्रेस के बागी विधायकों ने की थी अशोक चौधरी से मुलाकात: 2 दिन पहले कांग्रेस के तीन बागी विधायक में से एक ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की थी. कांग्रेस विधायक ने मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा था कि क्षेत्र के विकास की योजना को लेकर मंत्री के पास गए थे. कांग्रेस की तरफ से बागी विधायक पर कार्रवाई की बात जरूर कही गई है, लेकिन अभी तक ना तो आरजेडी की तरफ से और न ही कांग्रेस की तरफ से कोई लिखित आवेदन कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है.

जल्द नई सरकार का गठन: दूसरी तरफ बागी विधायक अपनी गतिविधियों से सियासी पारा जरूर चढ़ा रहे हैं. क्योंकि बिहार में अभी नई सरकार का गठन होने वाला है. कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि बागी विधायक भी अपने लिए संभावना देख रहे हैं.