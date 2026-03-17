राज्यसभा चुनाव के दौरान क्यों दिल्ली में बैठे थे RJD विधायक फैसल रहमान.. बड़ी सच्चाई आई सामने
बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी विधायक फैसल रहमान वोट करने नहीं पहुंचे थे. इसके पीछे का कारण उन्होंने खुद बताया है.
Published : March 17, 2026 at 3:09 PM IST
पटना: सोमवार (16 मार्च) को बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर मतदान हुआ और पांचों सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ. पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उनके अपनों ने ही ऐन वक्त पर साथ नहीं दिया. कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली तो पूर्वी चंपारण के ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान भी वोटकास्ट करने नहीं पहुंचे. विपक्ष इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताने में लगी है. इस बीच आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं करने के पीछे का कारण बताया है.
फैजल रहमान ने क्यों नहीं किया वोट?: फैजल रहमान ने कहा कि वोट डालने के लिए सोमवार को पटना गए थे, लेकिन अचानक मेरी मां की तबीयत खराब हो गई. ऐसे तो दिल्ली में एक महीने से मेरी मां की तबीयत खराब है. अचानक कल तबीयत खराब हुई तो मैं दिल्ली आ गया था. तेजस्वी यादव से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन जब दिल्ली के लिए निकला तो उसके बाद से बात नहीं हो सकी. उसके बाद से हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है.
"जिनको किडनैप किया गया है और जिनको खरीदा गया है, उनसे बात करिए. फैजल रहमान को किडनैप और लालच देने की औकात किसी की नहीं है. कौन वोट करने आया और कौन नहीं आया मुझे नहीं पता है."- फैजल रहमान,आरजेडी विधायक
मां की तबीयत हो गई थी खराब: कांग्रेस के तीन विधायकों के वोटिंग से गायब होने पर फैजल रहमान ने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता है. हम मजबूरी के कारण नहीं आए थे. एक महीने से मैं दिल्ली में ही हूं. कल (16 मार्च) हम पटना वोट देने ही गए थे, लेकिन तबीयत खराब हो जाना किसी के वश की बात नहीं है.
हमारे नेता को हमारी मजबूरी समझनी पड़ेगी: उन्होंने आगे कहा कि हम हर हाल में महागठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे. हमें वोट नहीं करने का अफसोस है. मेरा फोन बंद नहीं है. हमने मीडिया में देखा कि कई लोग कह रहे थे कि मोबाइल बंद है. फोन करेंगे तब तो पता चलेगा कि फोन बंद है कि खुला है. मैं तेजस्वी जी से बिल्कुल मुलाकात करूंगा. हमारे नेता को तो हमारी मजबूरी समझनी पड़ेगी. हम आरजेडी के साथ हैं.
कौन हैं फैसल रहमान?: लालू परिवार के प्रति वफादार और तेजस्वी यादव के करीबी हैं. फैजल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करके सभी को चौंका दिया. वह पूर्वी चंपारण जिले की ढाका सीट से आरजेडी के विधायक हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को मात्र 178 वोटों से शिकस्त दी है.
RJD प्रत्याशी को मिले थे 37 वोट: आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह (एडी सिंह) को सिर्फ 37 वोट मिले. इनमें AIMIM के पांच और BSP के एक विधायक शामिल हैं. अगर इन छह विधायकों का सपोर्ट नहीं मिलता को मात्र 31 वोट ही एडी सिंह को मिलते.
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