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राज्यसभा चुनाव के दौरान क्यों दिल्ली में बैठे थे RJD विधायक फैसल रहमान.. बड़ी सच्चाई आई सामने

पटना: सोमवार (16 मार्च) को बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर मतदान हुआ और पांचों सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ. पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उनके अपनों ने ही ऐन वक्त पर साथ नहीं दिया. कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली तो पूर्वी चंपारण के ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान भी वोटकास्ट करने नहीं पहुंचे. विपक्ष इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताने में लगी है. इस बीच आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं करने के पीछे का कारण बताया है.

फैजल रहमान ने क्यों नहीं किया वोट?: फैजल रहमान ने कहा कि वोट डालने के लिए सोमवार को पटना गए थे, लेकिन अचानक मेरी मां की तबीयत खराब हो गई. ऐसे तो दिल्ली में एक महीने से मेरी मां की तबीयत खराब है. अचानक कल तबीयत खराब हुई तो मैं दिल्ली आ गया था. तेजस्वी यादव से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन जब दिल्ली के लिए निकला तो उसके बाद से बात नहीं हो सकी. उसके बाद से हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है.

तेजस्वी यादव के साथ फैसल रहमान (ETV Bharat)

"जिनको किडनैप किया गया है और जिनको खरीदा गया है, उनसे बात करिए. फैजल रहमान को किडनैप और लालच देने की औकात किसी की नहीं है. कौन वोट करने आया और कौन नहीं आया मुझे नहीं पता है."- फैजल रहमान,आरजेडी विधायक

मां की तबीयत हो गई थी खराब: कांग्रेस के तीन विधायकों के वोटिंग से गायब होने पर फैजल रहमान ने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता है. हम मजबूरी के कारण नहीं आए थे. एक महीने से मैं दिल्ली में ही हूं. कल (16 मार्च) हम पटना वोट देने ही गए थे, लेकिन तबीयत खराब हो जाना किसी के वश की बात नहीं है.