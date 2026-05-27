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क्या 'घर वापसी' करेंगे RJD विधायक बोगो सिंह? अचानक JDU दफ्तर पहुंचने पर अटकलबाजी शुरू

आरजेडी विधायक बोगो सिंह आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे. जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह घर वापसी करने वाले हैं? पढ़ें..

RJD MLA Bogo Singh
बोगो सिंह जेडीयू कार्यालय पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 2:43 PM IST

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पटना: बेगूसराय जिले की मटिहानी से आरजेडी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह आज अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से काफी देर तक मुलाकात की. इस मुलाकात से राजनीतिक हलचल मच गई है. अटकलें शुरू हो गईं कि क्या वह जेडीयू में वापसी करने वाले हैं?

बोगो सिंह ने दी सफाई: हालांकि बोगो सिंह ने मीडिया से बातचीत में सफाई देते हुए कहा कि निशांत कुमार से पहले उनके कार्यालय में मिलने गए थे लेकिन वहां मुलाकात नहीं हुई. पता चला कि जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार में हैं तो यहीं पर मिलने आ गए. उन्होंने कहा कि वह तो अपने गांव में स्थित एक अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए थे. बातचीत सकारात्मक रही है, उम्मीद है कि जल्द उनकी शिकायत पर अमल होगा.

बोगो सिंह ने जेडीयू कार्यालय में निशांत से मुलाकात की (ETV Bharat)

"जदयू प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे थे. माननीय स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार में पहुंचे थे. कल भी विभाग गए थे और आज भी गए थे. पता चला कि वह जनता दरबार लगाए हुए हैं तो उनसे मिलने जदयू कार्यालय आए हैं. अस्पताल से जुड़े कार्यों को लेकर निशांत कुमार जी से मिले हैं. आश्वासन मिला है कि कार्यवाही होगी."- बोगो सिंह, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

अस्पताल से जुड़े मामलों को लेकर मुलाकात: आरजेडी विधायक ने कहा कि 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर उनके माता के नाम पर 2 करोड़ की जमीन पर अपने गांव में सिक्स बेडेड अस्पताल बनाया और अपनी धर्मपत्नी के नाम पर भी कर्म क्षेत्र में सिक्स बेडेड हॉस्पिटल बनाया लेकिन दुर्भाग्य से हॉस्पिटल बनते-बनते वह विधानसभा चुनाव हार गए. अब उस अस्पताल में कुत्ते बैठे रहते हैं. साथ ही उस सिक्स बेडेड हॉस्पिटल को स्वास्थ्य उप केंद्र बना दिया गया है.

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आरजेडी विधायक बोगो सिंह (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन: बोगो सिंह ने आगे कहा कि मटिहानी की जनता ने इस बार फिर से सेवा करने का मौका दिया है तो अपने क्षेत्र की जनता का दुख दर्द को हरण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए थे. हमने उनसे विशेष आग्रह किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है. मटिहानी विधायक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल उठाते हैं, वही सवाल लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री के पास आए थे.

मुलाकात के बाद अटकलें तेज: हालांकि बोगो सिंह ने राजनीतिक बातचीत पर कुछ नहीं बोला लेकिन अचानक जेडीयू कार्यालय आकर निशांत से जिस प्रकार से काफी देर तक मुलाकात की है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव की घोषणा की है. आरजेडी में लंबे समय तक रहने वाली रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गईं हैं और एनडीए नेताओं का लगातार बयान आ रहा है कि विपक्ष में भगदड़ मचने वाली है.

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तेजस्वी यादव के साथ बोगो सिंह (ETV Bharat)

क्या घर वापसी करेंगे बोगो सिंह?: ऐसे में बोगो सिंह की मुलाकात से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. बोगो सिंह लंबे समय तक जेडीयू में रहे हैं लेकिन 2025 में टिकट के लिए राजद में शामिल हो गए और मटिहानी से चुनाव जीते भी लेकिन अब चर्चा हो रही है कि बोगो सिंह का मन डोल रहा है.

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बोगो सिंह जेडीयू कार्यालय पहुंचे
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