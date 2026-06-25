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'जिनका एनकाउंटर हुआ, क्या वे देश के लिए मरे..?' भरत तिवारी मुठभेड़ पर 'फारवर्ड' राजनीति से भड़के भाई वीरेंद्र

भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक ( ETV Bharat )