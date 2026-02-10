ETV Bharat / state

RJD को बड़ा झटका, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव ने दिया इस्तीफा

बजट सत्र के बीच RJD को बड़ा झटका लगा है. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव नीलम परवीन ने इस्तीफा दे दिया है.

नीलम परवीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 10, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बीच राजद को बड़ा झटका लगा है. राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव नीलम परवीन ने इस्तीफा दे दिया है. नीलम परवीन ने राजद के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस कदम से बिहार की राजनीति, विशेषकर नवादा और अल्पसंख्यक राजनीति से जुड़े हलकों में हलचल तेज हो गई है.

जदयू एमएलसी ने किया था दावा: यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब जदयू के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) नीरज कुमार ने हाल ही में दावा किया था कि बजट सत्र के दौरान राजद में बड़ी टूट हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा था कि राजद के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं. जल्द ही पाला बदल सकते हैं. नीरज कुमार के इन दावों के बीच नवादा से नीलम परवीन का इस्तीफा सामने आना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

तेजस्वी यादव के साथ नीलम परवीन (ETV Bharat)

सोशल मीडिया से दी जानकारी: नवादा जिले की रहने वाली नीलम परवीन ने सोशल मीडिया पर अपना त्यागपत्र साझा कर इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक की. अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वह राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रही हैं.

नीलम परवीन का इस्तीफा (ETV Bharat)

बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी नीलम: गौरतलब है कि नीलम परवीन पार्टी में दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थीं. वह एक ओर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव थीं, वहीं दूसरी ओर राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी सक्रिय भूमिका में थीं. हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक कारण का उल्लेख नहीं किया है.

आंतरिक राजनीति पर असर: नीलम परवीन के अचानक इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गयी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला संगठन के भीतर सब कुछ ठीक न होने का संकेत हो सकता है. आने वाले दिनों में राजद की आंतरिक राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है.

