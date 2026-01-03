तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में RJD ने बुलाई बड़ी बैठक, किस पर फूटेगा चुनावी हार का ठीकरा?
तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में आज राजद की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक होगी. मंगनीलाल मंडल की अध्यक्षता में जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा.
Published : January 3, 2026 at 8:08 AM IST
पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आज राजद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. यह बैठक राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित होगी. खास बात ये है कि बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में बुलाई गई है. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल करेंगे.
घटक दलों के बीच बैठक: महागठबंधन को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है. कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कांग्रेस को अब राजद के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहिए. कांग्रेस और राजद के बीच उठे विवाद के बीच कल राजद की बैठक बुलाई गई है. बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों के प्रभारी, जिला प्रभारी और प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे.
बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा: बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए किन-किन कदमों की जरूरत है. बैठक में मंगनीलाल मंडल के अलावे पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, रणविजय साहू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे.
पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा: राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 12:30 बजे से बैठक होगी. इस बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों के प्रभारी एवं जिला प्रभारी को बुलाया गया है. बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के संगठन को कैसे जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.
कर्पूरी जयंती की तैयारी: महागठबंधन के भीतर समन्वय और भविष्य की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जा सकता है. वहीं चितरंजन गगन ने बताया कि 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती है. भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा होगी.
"सभी जिलों में जयंती कार्यक्रम को लेकर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रभारियों से ली जाएगी."-चितरंजन गगन, आरजेडी, प्रवक्ता
संगठन की अहम बैठक: राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह बैठक संगठन को नई ऊर्जा देने के लिहाज से बेहद अहम है. उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की मजबूती हमारी प्राथमिकता है. जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. कर्पूरी ठाकुर की जयंती को जनआंदोलन के रूप में मनाने की तैयारी पर भी विस्तार से चर्चा होगी. वहीं समीक्षा बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसकी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंपी जाएगी.
“यह बैठक पूरी तरह संगठनात्मक है. जिलों की वास्तविक स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आगे की दिशा तय की जाएगी."- एजाज अहमद, आरजेडी, प्रवक्ता
कब आएंगे तेजस्वी यादव: पिछले 1 महीने से लगभग तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं. इस बात को लेकर चर्चा थी कि वह परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए गए हैं. 3 जनवरी को होने वाली बैठक में भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे. तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वह 5 जनवरी के बाद पटना पहुंच सकते हैं. ऐसे में उनके पटना लौटने के बाद बैठक की रिपोर्ट के आधार पर आगे की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.
