तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में RJD ने बुलाई बड़ी बैठक, किस पर फूटेगा चुनावी हार का ठीकरा?

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आज राजद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. यह बैठक राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित होगी. खास बात ये है कि बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में बुलाई गई है. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल करेंगे.

घटक दलों के बीच बैठक: महागठबंधन को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है. कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कांग्रेस को अब राजद के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहिए. कांग्रेस और राजद के बीच उठे विवाद के बीच कल राजद की बैठक बुलाई गई है. बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों के प्रभारी, जिला प्रभारी और प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे.

बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा: बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए किन-किन कदमों की जरूरत है. बैठक में मंगनीलाल मंडल के अलावे पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, रणविजय साहू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे.

पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा: राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 12:30 बजे से बैठक होगी. इस बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों के प्रभारी एवं जिला प्रभारी को बुलाया गया है. बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के संगठन को कैसे जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.

कर्पूरी जयंती की तैयारी: महागठबंधन के भीतर समन्वय और भविष्य की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जा सकता है. वहीं चितरंजन गगन ने बताया कि 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती है. भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा होगी.