ETV Bharat / state

रांची में राजद के नेताओं ने मनाया लालू प्रसाद का जन्मदिन, प्रदेश कार्यालय में काटा बर्थडे केक

रांची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया और लालू यादव के दीर्घायु होने की कामना की.

Lalu Prasad yadav birthday
राजद कार्यालय में केक काटते कार्यकर्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन पर राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखा गया. झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में केक काटकर नेता-कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की.

समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प

कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने लालू प्रसाद के जन्मदिन को सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के उत्थान और संविधान संरक्षण से जोड़ते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया. महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश ने कहा कि लालू प्रसाद ने सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों को आवाज और सम्मान दिया है. उन्होंने सामाजिक चेतना जगाने का महत्वपूर्ण काम किया है.

राजद नेताओं के बयान (ETV Bharat)

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा, “लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय के परचम को हर गांव तक पहुंचाना है.” उन्होंने युवाओं के बीच लालू प्रसाद की विचारधारा को ले जाने और सामाजिक उत्थान में उनके योगदान को बताने का संकल्प व्यक्त किया.

इन नेताओं ने दी बधाई

प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव कमलेश यादव, प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव, प्रदेश सचिव रामकुमार यादव सहित बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने अपने नेता के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की.

इरफान अंसारी ने पटना जाकर दी जन्मदिन मुबारकबाद

झारखंड राजद के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के खास सेवकों में शामिल इरफान अहमद अंसारी रांची के रिम्स में इलाज के दौरान भी जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बजाय पटना पहुंचे. उन्होंने लालू प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी.

इरफान अंसारी ने पटना से फोन पर बताया कि लालू प्रसाद वंचित और शोषितों की आवाज बुलंद करने वाले नेता हैं. उन्होंने कहा, “संविधान को बचाने और देश में अमन-चैन के मसीहा लालू प्रसाद हैं.” उनके दिशानिर्देश में राजद लोकतांत्रिक तरीके से समाज के दबे-कुचले, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज उठाता रहेगा. लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1947 को हुआ था. उनके जन्मदिन पर राजद कार्यकर्ता पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में गठबंधन की राजनीति में सिकुड़ता गया राजद, जदयू के बिखराव से राजद को लाभ: भोला यादव

JTET क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटी भोजपुरी, मगही और अंगिका, राजद की मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने की मांग

TAGGED:

लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन
लालू प्रसाद यादव के 79वां जन्मदिन
राष्ट्रीय जनता दल
रांची में राजद नेता
LALU PRASAD YADAV BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.