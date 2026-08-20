ETV Bharat / state

'पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और BJP सांसद की भूमिका की जांच हो', रोशन यादव के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव

मधुबनी में तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

मधुबनी: मुधबनी में जेल में रोशन यादव की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. जन सुराज संरक्षक प्रशांत किशोर के बाद अब नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात की है. उन्होंने मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग की. साथ ही स्थानीय बीजेपी सांसद अशोक यादव की भूमिका की जांच की मांग की. रोशन के परिजनों से मिले तेजस्वी: जिले के परकौली में रोशन यादव के परिजनों से मुलाकात कर तेजस्वी यादव ने पूरे मामले की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने आरजेडी की ओर से मृतक के परिवार को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही सरकार से परिवार की दोनों बहनों में से एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की. 'बिहार में अपराधियों का बोलबाला': परिवार से मुलाकात के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मधुबनी अतिथि गृह पहुंचे. जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में कानून-व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अपराध बेलगाम हो चुके हैं. बीजेपी सांसद की भूमिका पर उठाए सवाल: तेजस्वी यादव ने स्थानीय बीजेपी सांसद अशोक यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 'लोगों का तो कहना है कि यहां के एमपी की भी भूमिका है. मधुबनी के एमपी की क्या भूमिका है नहीं है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा.'