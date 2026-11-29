'महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 50% कर दो लेकिन..' तेजस्वी यादव ने की 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की मांग
Tejashwi Yadav on Women Reservation: तेजस्वी यादव केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की मांग की है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : November 29, 2026 at 2:02 PM IST
पटना: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर देश की सियासत गरमायी हुई है. जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कवायद जारी है. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर दिल्ली में एक्टिव दिख रहे हैं. वापसी के दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमलोग महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं.
आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की
महिला आरक्षण पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही पास हो चुका है. उन्होंने कहा कि हमलोग 33% की जगह 50% आरक्षण देने की मांग करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसमें अति पिछड़ा, पिछड़ा, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए.
"महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया था. हमलोगों का जो लालू जी की मांग रही है कि महिला आरक्षण 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत कर दीजिए लेकिन उस महिला आरक्षण में रिजर्वेशन में विदिन रिजर्वेशन होना चाहिए. अति पिछड़ी महिलाओं के लिए, पिछड़ी महिलाओं के लिए, एससी-एसटी महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए. हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि ये काम कर दीजिए."- तेजस्वी यादव, नेता, आरजेडी
भ्रष्टाचार, महंगाई-बेरोजगारी में बिहार नंबर-1
वहीं, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर उन्होंने कहा कि 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है और बिहार किसी भी चीज में नंबर वन नहीं है. अगर वह नंबर वन है तो पलायन में नंबर वन है. बेरोजगारी में नंबर वन है, महंगाई में नंबर वन है. भ्रष्टाचार में नंबर वन है, इन सब चीजों का जवाब सरकार को सदन में देना ही होगा.
तेजस्वी ने सरकार से जवाब मांगा
तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा. बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और एक भी काम लोगों का बिना पैसा दिए हुए नहीं हो रहा है, इस पर सरकार को जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है लेकिन अभी भी पलायन जारी है.
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने आज पार्टी के माननीय सांसदों के साथ बैठक की। #TejashwiYadav #RJD https://t.co/adFIoaVyeS— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 28, 2026
कब आएगा परिसीमन बिल?
संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. सरकार इस दौरान लोकसभा की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2051 तक राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है. वहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण शुरुआत में 15 वर्षों तक लागू रहेगा, इसके तहत आरक्षित सीटें रोटेशन के आधार पर तय होंगी.
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