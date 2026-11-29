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'महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 50% कर दो लेकिन..' तेजस्वी यादव ने की 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की मांग

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर देश की सियासत गरमायी हुई है. जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कवायद जारी है. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर दिल्ली में एक्टिव दिख रहे हैं. वापसी के दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमलोग महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं.

आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की

महिला आरक्षण पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही पास हो चुका है. उन्होंने कहा कि हमलोग 33% की जगह 50% आरक्षण देने की मांग करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसमें अति पिछड़ा, पिछड़ा, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए.