RJD नेता को अपराधियों ने मारी तीन गोली, हालत गंभीर
बेगूसराय में आरजेडी नेता और पूर्व जिला पार्षद सिकंदर अली पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिग कर दी. उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
Published : July 13, 2026 at 12:23 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं. जिले में बढ़ते अपराध के बीच रविवार की रात एक बड़ी वारदात ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक को झकझोर कर रख दिया. पूर्व जिला पार्षद और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नगर परिषद अध्यक्ष सिकंदर अली पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
RJD नेता को मारी गोली: घटना में सिकंदर अली गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि राजनीतिक दलों ने भी कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक स्थित फल मंडी के पास का है.
अपराधियों ने मारी तीन गोली : जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे सिकंदर अली रोजाना की तरह बाजार करने के लिए फल मंडी पहुंचे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने बेहद नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
भाई ने बताया हत्या का कारण: सिकंदर के भाई मोहम्मद तबरेज आलम ने हत्या के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि हमें जानकारी मिली कि मेरे भाई को गोली मारी गई है. स्थानीय लोग उसे अस्पताल लेकर आए फिर हमलोग भी पहुंचे. मेरा भाई सामाजिक कार्यकर्ता है और गरीबों के लिए हमेशा अग्रसर रहता है.
"कुछ राजनीतिक दल अपराधियों को पोसते हैं. मुझे पता है कि अपराधी कौन है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता. वह बहुत बड़ा अपराधी है. मेरा भाई उसके खिलाफ सनहा भी किया हुआ है. वह हर बात पर गोली चला देता था."- मोहम्मद तबरेज आलम, राजद नेता के भाई
बताया जा रहा है कि सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है.
अपराधियों को नहीं कानून का खौफ- राजद जिलाध्यक्ष: राजद जिलाध्यक्ष मोहित यादव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और आम लोगों के साथ-साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में एक वरिष्ठ राजद नेता पर गोलियां बरसाना यह साबित करता है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं रह गया है.
RJD ने दी आंदोलन की चेतावनी: राजद जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी. उन्होंने कहा कि सिकंदर अली लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जनता के बीच उनकी मजबूत पहचान है. ऐसे में उन पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर हमला है.
"अपराधियों को रोकने के कारण नगर अध्यक्ष को गोली मारी गई है. बेगूसराय में अपराधी बेलगाम हो गया है. फुलवरिया चौक पर गोली मारकर भाग जाना प्रशानस के लिए चुनौती है. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए नहीं तो आंदोलन होगा."- मोहित यादव, राजद जिलाध्यक्ष
स्वस्थ होने की दुआ कर रहे लोग: फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. वहीं अस्पताल में सिकंदर अली के समर्थकों और परिजनों की भीड़ जुटी हुई है, जो उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
हर एंगल से जांच कर रही पुलिस: अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर बेगूसराय को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहलाने वाले अपराधी कौन हैं और उन तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है. तेघरा डीएसपी और मुख्यालय डीएसपी मामले की छानबीन में जुट गए हैं. मुख्यालय डीएसपी के अनुसार घटना रविवार की रात 9 बजे की है.
"परिजनों की ओर से प्राथमिकी के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू किया जाएगा. पुलिस अपने स्तर से सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. पूर्व में कुछ लोगों से दुश्मनी की चर्चा है. इस मामले में भी जांच की जा रही है."- निखिल कुमार, मुख्यालय डीएसपी, बेगूसराय
ये भी पढ़ें
बिहार में पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी की हत्या, अपराधियों ने सिर में मारी गोली
समस्तीपुर हत्याकांड: अपहरण कर गला रेता, फिर मारी गोली.. जेसीबी से गड्ढा खोदकर 12 फीट नीचे दफनाया शव
ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने पुलिस गाड़ी में किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली