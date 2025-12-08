ETV Bharat / state

बिहार में RJD नेता को भून डाला, सीने में मारी तीन गोली

मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या हो गई है. इससे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है. पढ़ें खबर

RJD LEADER SHOT DEAD IN MUZAFFARPUR
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 8, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के रामहरि थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास हत्या की गई है. सोमवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने RJD युवा मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष मंटू साह (35) की गोली मारकर हत्या कर दी.

मुजफ्फरपुर में RJD नेता की हत्या : सीने में तीन गोलियां लगने से मंटू साह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में शव उठाने से इंकार कर दिया. करीब 4 घंटे तक पुलिस ने समझाया, तब जाकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. मौके से 3 खोखे बरामद किए गए हैं.

दोस्त पर उठायी जा रही उंगली : मृतक मंटू साह धर्मपुर निवासी था और ठेकेदारी का काम करता था. परिजनों ने उसके दोस्त रमेश राय पर हत्या का शक जताया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रमेश ने ही हत्या की साजिश रची है. इधर पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुट गई है. हालांकि अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

RJD Leader Shot Dead In Muzaffarpur
मृतक मंटू साह की फाइल फोटो (ETV Bharat)

घात लगाए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : मृतक के परिजनों ने बताया कि सुबह रमेश ही बाइक से मंटू को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद करीब 3 किमी दूर अस्तलाकपुर गांव में पहले से घात लगाए दो अपराधियों ने मंटू को घेरकर गोली मार दी. परिजन सवाल उठा रहे हैं कि यदि लूट या आपसी विवाद का मामला होता तो रमेश को क्यों नहीं मारा गया.

''मंटू ने कई लोगों को पैसे उधार दे रखे थे. हो सकता है इसी विवाद में उसकी हत्या की गई हो. घटना के वक्त रमेश घर आया था. उसी की बाइक से मंटू साथ में निकला था.''- ब्रह्मदेव साह, मृतक के पिता

जल्द होगा खुलासा- SSP : मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि ''प्रारंभिक जांच में मृतक और एक व्यक्ति के बीच पैसे को लेकर विवाद की जानकारी मिली है. पुलिस एफएसएल टीम के साथ मिलकर सभी बिंदु पर जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. मामले का जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा.''

ये भी पढ़ें :-

बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, मोतिहारी में घर के बाहर मारी गोली

'चाचा को मार दिया..' जन सुराज समर्थकों ने अनंत सिंह पर लगाया 'हत्या का आरोप', तेजस्वी ने PM मोदी को घेरा

TAGGED:

RJD LEADER MURDER IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में राजद नेता की हत्या
मुजफ्फरपुर में हत्या
BIHAR NEWS
RJD LEADER SHOT DEAD IN MUZAFFARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.