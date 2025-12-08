ETV Bharat / state

बिहार में RJD नेता को भून डाला, सीने में मारी तीन गोली

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के रामहरि थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास हत्या की गई है. सोमवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने RJD युवा मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष मंटू साह (35) की गोली मारकर हत्या कर दी.

मुजफ्फरपुर में RJD नेता की हत्या : सीने में तीन गोलियां लगने से मंटू साह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में शव उठाने से इंकार कर दिया. करीब 4 घंटे तक पुलिस ने समझाया, तब जाकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. मौके से 3 खोखे बरामद किए गए हैं.

दोस्त पर उठायी जा रही उंगली : मृतक मंटू साह धर्मपुर निवासी था और ठेकेदारी का काम करता था. परिजनों ने उसके दोस्त रमेश राय पर हत्या का शक जताया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रमेश ने ही हत्या की साजिश रची है. इधर पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुट गई है. हालांकि अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मृतक मंटू साह की फाइल फोटो (ETV Bharat)

घात लगाए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : मृतक के परिजनों ने बताया कि सुबह रमेश ही बाइक से मंटू को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद करीब 3 किमी दूर अस्तलाकपुर गांव में पहले से घात लगाए दो अपराधियों ने मंटू को घेरकर गोली मार दी. परिजन सवाल उठा रहे हैं कि यदि लूट या आपसी विवाद का मामला होता तो रमेश को क्यों नहीं मारा गया.