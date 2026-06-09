शिवचंद्र राम का इस्तीफा नामंजूर, MLC टिकट नहीं मिलने से फूट-फूटकर रोए थे
RJD नेता शिवचंद्र राम का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर दिया है. जानिए इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी.
Published : June 9, 2026 at 4:26 PM IST
पटना: आरजेडी नेता शिवचंद्र राम का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर दिया है. पार्टी ने उन्हें समर्पित सिपाही बताया, जिसके बाद शिवचंद्र राम की नाराजगी दूर हो गई. इससे पहले बिहार विधान परिषद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर आरजेडी अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी.
शिवचंद्र राम का इस्तीफा नामंजूर: मंगलवार को राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि शिवचंद्र राम का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि इस्तीफे की घोषणा के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिवचंद्र राम से बातचीत की और उन्हें मनाने का प्रयास किया. नेताओं की पहल के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी दूर की और पार्टी में बने रहने पर सहमति जताई.
''शिवचंद्र राम राजद के पुराने और समर्पित सिपाही हैं. सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है और पार्टी उनके योगदान का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि राजद नेतृत्व उनके अनुभव और समर्पण को महत्व देता है.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ पद से इस्तीफा: सोमवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम के बीच शिवचंद्र राम ने एससी, एसटी की उपेक्षा और सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी के अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था.
फूट-फूटकर रो पड़े थे शिवचंद्र राम: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवचंद्र राम भावुक हो गए थे और फूट-फूटकर रो पड़े थे. इस दौरान उन्होंने हालांकि पार्टी में रहने की बात कही थी. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को भेजे गए दो पन्ने के इस त्यागपत्र में राजद नेता शिवचंद्र राम ने बिहार विधान परिषद की रिक्त सीट को लेकर दलित समाज और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है.
'हाल की घटनाओं से समाज में निराशा और पीड़ा': शिवचंद्र राम ने लिखा था कि विधान परिषद सीट को लेकर दलित, रविदास समाज और हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं में उम्मीद थी, लेकिन हाल की घटनाओं से समाज में निराशा और पीड़ा बढ़ी है. इस्तीफे की घोषणा के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर आई थी.
सुनील कुमार सिंह MLC उम्मीदवार: सोमवार को राजद उम्मीदवार के रूप में डॉ. सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था. उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर भी असहमति के स्वर सुनाई दिए थे. राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाए थे.
इस्तीफ नामंजूर क्यों? : वहीं शिवचंद्र राम के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी. पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी उनकी नाराजगी को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल उनके साथ खड़ी है. दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे को लेकर राजद पर निशाना साधा था.
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