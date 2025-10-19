ETV Bharat / state

कौन हैं रीतू जायसवाल, RJD ने परिहार से टिकट काटा तो हुईं आग बबूला, बोलीं-'गद्दारी का पुरस्कार..'

बेलसंड से टिकट दे रही राजद: रीतू जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर परिहार के लोगों को संदेश दिया. कहा कि राजद उन्हें परिहार सीट से टिकट नहीं दिया है. उन्हें बेलसंड से टिकट दिया जा सकता है. पार्टी के इस फैसले से रीतू जायसवाल नाराज है. पार्टी के नेता पर गुस्सा भी निकाली हैं.

परिहार से टिकट की चाह: रीतू जायसवाल को सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा सीट से टिकट की चाह थी, लेकिन राजद ने इस सीट से किसी और को टिकट दे दिया है. रीतू जायसावल को राजद बेलसंड से टिकट देने की तैयारी में है. इसको लेकर रीतू जायसवाल ने पार्टी के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाया है.

पटना: बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन और एनडीए दोनों ने अपने कई नेताओं का टिकट काटा है. कई तो बागी होकर दूसरे पार्टी में शामिल होकर टिकट पा लिए. कई निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करा चुके हैं. इसी बीच शिवहर की राजद नेता रीतू जायसवाल भी चर्चा में हैं.

'परिहार को मत छोड़िए': रीतू जायसवाल सोशल मीडिया पर कहती हैं कि शनिवार की शाम जैसे ही उन्हें पता चला कि परिहार से टिकट नहीं देकर बेलसंड से टिकट देने की संभावना है. कहा कि पार्टी के इस निर्णय से जनता के असंख्य फोन और फेसबुक-ट्विटर पर संदेश आने लगे. 'मैडम, परिहार को मत छोड़िए'

हार का जिम्मेदार कौन?: रीतू जायसवाल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहां के लोगों के सुख-दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस की हूं. परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान BJP विधायक गायत्री देवी ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक डॉ. रामचंद्र पूर्वे भी जिम्मेदार हैं.

"डॉ. पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए, पार्टी से गद्दारी की थी. इसी कारण मुझे शिवहर लोकसभा में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. जब पार्टी ने डॉ. पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट दिया है, तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है." -रीतू जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, महिला राजद

'निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी': जायसवाल ने कहा कि परिहार को छोड़ किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं. इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरीवश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी.

ये भी पढ़ें: