'हम चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं', ऑटो ड्राइवर की तेजस्वी के लिए दिल छू लेने वाली बात

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार हुई है. इसके बाद से पार्टी के कई नेताओं को निशानों पर लिया जा रहा है. यही नहीं कई महिला नेताओं को ट्रोल भी किया जा रहा है. इसी में से एक नाम है प्रियंका भारती.

'ऑटो वाले को तेजस्वी यादव से उम्मीद' : हालांकि प्रियंका भारती अडिग हैं. लगातार अपनी बातों को रख रही हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विरोधियों को जवाब भी दे रही हैं. इसी बीच उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके बताया कि कैसे एक ऑटो वाले को तेजस्वी यादव से अब भी उम्मीद कायम है.

'ऐसी हार नहीं हो सकती थी' : प्रियंका भारती लिखती हैं कि, जिस ऑटो से मैं जा रही थी, उसके चालक थे इंद्रजीत पासवान. वह हताश थे, निराश थे. उन्होंने मुझे किन्हीं से बात करते सुना और जैसे ही मैंने फोन रखा वो बोले 'दीदी ऐसी हार नहीं हो सकती थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ. हम शाहबाद से हैं, जो रिजल्ट आया है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है.' मैंने कहा हमारे लिए भी ये अविश्वसनीय है.

तेजस्वी भैया को बोलियेगा, लड़ाई छोड़ने नहीं : वो आगे बोले 'हम ग्रेजुएशन करके टेम्पो चला रहे हैं, भरोसा था कि तेजस्वी की सरकार आयेगी तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बहुत हताश हैं, लग रहा है जीवन भर यही करना पड़ेगा.' मैंने उन्हें समझाया है वक्त बदलेगा, मजबूत रहना है. वो हमको अंत में एक बात बोले 'दीदी तेजस्वी भैया को बोलियेगा, लड़ाई छोड़ने नहीं, हम लोगों का भरोसा है उन पर. हम लोग तो वोट किए थे और बदलाव के लिए आगे भी करेंगे.