'हम चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं', ऑटो ड्राइवर की तेजस्वी के लिए दिल छू लेने वाली बात
आरजेडी के प्रदर्शन पर हर कोई हैरान है. हालांकि उनके नेता अभी भी उम्मीद की किरण देख रहे हैं. पढ़ें खबर
Published : November 17, 2025 at 7:09 PM IST
पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार हुई है. इसके बाद से पार्टी के कई नेताओं को निशानों पर लिया जा रहा है. यही नहीं कई महिला नेताओं को ट्रोल भी किया जा रहा है. इसी में से एक नाम है प्रियंका भारती.
'ऑटो वाले को तेजस्वी यादव से उम्मीद' : हालांकि प्रियंका भारती अडिग हैं. लगातार अपनी बातों को रख रही हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विरोधियों को जवाब भी दे रही हैं. इसी बीच उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके बताया कि कैसे एक ऑटो वाले को तेजस्वी यादव से अब भी उम्मीद कायम है.
'ऐसी हार नहीं हो सकती थी' : प्रियंका भारती लिखती हैं कि, जिस ऑटो से मैं जा रही थी, उसके चालक थे इंद्रजीत पासवान. वह हताश थे, निराश थे. उन्होंने मुझे किन्हीं से बात करते सुना और जैसे ही मैंने फोन रखा वो बोले 'दीदी ऐसी हार नहीं हो सकती थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ. हम शाहबाद से हैं, जो रिजल्ट आया है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है.' मैंने कहा हमारे लिए भी ये अविश्वसनीय है.
जिस ऑटो से मैं जा रही थी, उसके चालक थे इंद्रजीत पासवान जी।— Priyanka Bharti (@priyanka2bharti) November 17, 2025
हताश थे, निराश थे। उन्होंने मुझे किन्हीं से बात करते सुना और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा वो बोले “दीदी ऐसा हार नहीं हो सकता था, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ। हम शाहबाद से हैं जो रिजल्ट आया है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है।” मैंने कहा “… pic.twitter.com/XtRKNycayd
तेजस्वी भैया को बोलियेगा, लड़ाई छोड़ने नहीं : वो आगे बोले 'हम ग्रेजुएशन करके टेम्पो चला रहे हैं, भरोसा था कि तेजस्वी की सरकार आयेगी तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बहुत हताश हैं, लग रहा है जीवन भर यही करना पड़ेगा.' मैंने उन्हें समझाया है वक्त बदलेगा, मजबूत रहना है. वो हमको अंत में एक बात बोले 'दीदी तेजस्वी भैया को बोलियेगा, लड़ाई छोड़ने नहीं, हम लोगों का भरोसा है उन पर. हम लोग तो वोट किए थे और बदलाव के लिए आगे भी करेंगे.
'चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं' : उनकी ये बात कि 'तेजस्वी याद पर भरोसा है' इस बात की तस्दीक करता है, हम चुनाव जरूर हारे हैं, भरोसा नहीं. ये भरोसा ही हमारी ताकत है और इसी ताकत के साथ दोगुनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे. इंद्रजीत जैसे करोड़ों लोगों ने हमें वोट किया है. हमको उनके साथ खड़ा रहना है और जिन्होंने नहीं किया उनका भी भरोसा जीतना है.
75 से 25 पर सिमटी RJD : दरअसल, 2020 में आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी तीसरे स्थान पर पहुंच गई. जहां 2020 में 75 सीटों पर पार्टी के विधायक चुने गए थे, वहीं आकड़ा इसबार 50 घटकर 25 पर पहुंच चुका है. कई दिग्गज नेताओं की भी इस चुनाव में हार हुई है. यहां तक कि राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद कई राउंड में पीछे रहे थे.
ये भी पढ़ें :-
मुश्किल से बचा नेता प्रतिपक्ष का पद, RJD को मिली 2010 जैसी करारी शिकस्त
Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें
Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?