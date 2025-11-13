ETV Bharat / state

'2015 की तरह पटाखे हमारे पास आएंगे', एग्जिट पोल पर आरजेडी का तंज, कहा- महागठबंधन 75% सीटें जीतेगा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में NDA को बढ़त मिलने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने तंज कसा है. राजद सांसद ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. 2015 में भी उन्होंने पटाखे फोड़ लिए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद सारे पटाखे उनके पास भेज दिए गए थे. 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर मनोज झा ने दावा किया कि महागठबंधन 75% सीटें हासिल करेगा.

भाजपा का पलटवार, RJD हताशा में: वहीं मनोज की की बातों का जवाब बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिया. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RJD हताशा में है. जायसवाल ने कहा, "RJD हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है. बिहार की जनता और मतदाता ने NDA को जनादेश दिया है और जिस तरह का माहौल है, NDA भारी बहुमत से सरकार बनाएगी. जिस तरह की भाषा का ये उपयोग करते हैं, जनता और मतदाता इन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर जवाब देगी."

डिब्बे खुलने दीजिए, गड़बड़ी पर रखेंगे नजर: वहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने मतगणना पर संयम बरतते हुए कहा, "इतने दिन हम रुके हैं तो एक और रुक जाते हैं. डिब्बों को खुलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है." उन्होंने आगे चेतावनी दी कि मतगणना में गड़बड़ी होगी तो सभी को चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि मतदान के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं. अल्लावारू ने कहा, "हमने तथ्यों के साथ सब कुछ सामने रखा है."