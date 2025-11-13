ETV Bharat / state

'2015 की तरह पटाखे हमारे पास आएंगे', एग्जिट पोल पर आरजेडी का तंज, कहा- महागठबंधन 75% सीटें जीतेगा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो एग्जीट पोल आए हैं उस पर राजद नेता मनोज झा ने तंज कसा है. उन्होंने कहा महागठबंधन जीतेगा.

BIHAR ELECTION 2025
मनोज झा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में NDA को बढ़त मिलने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने तंज कसा है. राजद सांसद ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. 2015 में भी उन्होंने पटाखे फोड़ लिए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद सारे पटाखे उनके पास भेज दिए गए थे. 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर मनोज झा ने दावा किया कि महागठबंधन 75% सीटें हासिल करेगा.

भाजपा का पलटवार, RJD हताशा में: वहीं मनोज की की बातों का जवाब बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिया. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RJD हताशा में है. जायसवाल ने कहा, "RJD हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है. बिहार की जनता और मतदाता ने NDA को जनादेश दिया है और जिस तरह का माहौल है, NDA भारी बहुमत से सरकार बनाएगी. जिस तरह की भाषा का ये उपयोग करते हैं, जनता और मतदाता इन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर जवाब देगी."

डिब्बे खुलने दीजिए, गड़बड़ी पर रखेंगे नजर: वहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने मतगणना पर संयम बरतते हुए कहा, "इतने दिन हम रुके हैं तो एक और रुक जाते हैं. डिब्बों को खुलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है." उन्होंने आगे चेतावनी दी कि मतगणना में गड़बड़ी होगी तो सभी को चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि मतदान के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं. अल्लावारू ने कहा, "हमने तथ्यों के साथ सब कुछ सामने रखा है."

क्या हुआ था 2015 में: 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और राजद ने एक साथ चुनाव लड़ा था. हालांकि एग्जिट पोल में NDA की बढ़त को दिखाया गया था. मतों की गिनती के दौरान भी शुरुआती दौर में NDA को काफी बढ़त दिखाई गई थी, जिसके बाद NDA खास कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर पहुंच गया और पटाखें तक फोड़े जाने लगे. लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और ईवीएम खुले महागठबंधन को बढ़त मिलने लगी.

अंतिम नतीजों में महागठबंधन (RJD-JD(U)-कांग्रेस) ने 178 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि NDA को मात्र 58 सीटें मिली थीं. नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन के साथ थे और मुख्यमंत्री बने थे.

ये भी पढ़ें:

'महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में अंडरकरंट, फेल होंगे सारे एग्जीट पोल', बोले उदयनारायण चौधरी

रिजल्ट से पहले पटना में लगे नीतीश के पोस्टर, एग्जिट पोल से गदगद JDU

TAGGED:

MANOJ JHA
एग्जिट पोल पर राजद
बिहार विधानसभा चुनाव
EXIT POLLS OF BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.