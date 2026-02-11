ETV Bharat / state

'जिंदा लाश.. #बेशर्म CM.. #9वीं फेल लुटेरा', RJD-JDU का डिजिटल वार इस स्तर पर पहुंचा

पटना : कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन. फिर भी कई बार नेता और पार्टियां इस स्तर पर हमला करते हैं, जिससे रिश्ते की गर्माहट तार-तार हो जाती है. कुछ ऐसा ही आजकल बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है.

RJD ने पहले किया हमला : बिहार विधानसभा और विधान परिषद से शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है. दरअसल बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म से विवादित पोस्ट किया गया. इसमें लिखा था, ''जिंदा लाश कुछ समय ओर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार ज़िंदा मुर्दा हो जाएगा. #बेशर्म CM''

JDU का पलटवार : आरजेडी के इस हमले पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी करारा पलटवार किया. लिखा, ''खुद को गलाकर, बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया. काश ऐसा 'लाश' तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता. तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे न? पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया. #9वीं_फेल_लुटेरा.''

विधान परिषद में हुआ था तू-तू मैं-मैं : दरअसल, पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में गहमा-गहमी का माहोल चल रहा है. महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है. इसी कड़ी में दो दिन पहले यानी 11 फरवरी को विधान परिषद में हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए थे. उन्होंने राबड़ी देवी पर जुबानी हमला किया था.

'ई लड़की है.. ई तीन गो ज्यादा हल्ला कर रही है, तुमलोगों ने कुछ काम किया था. ये लड़की है. इसके जो वो (पति) हट गए कुछ दिन बाद तो इसी को बना दिए. ये लोग कोई काम की है.'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार