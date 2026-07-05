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रांची में धूमधाम से मनाया गया राजद का 30वां स्थापना दिवस, लालू प्रसाद के बताए रास्ते पर चलने का नेताओं ने लिया संकल्प

झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )