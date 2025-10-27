ETV Bharat / state

बागियों पर RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल और मोहम्मद कामरान समेत 27 नेताओं को पार्टी से निकाला

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बागी नेता सभी दलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं. ऐसे में अब धड़ाधड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है. जेडीयू और बीजेपी के बाद आरजेडी ने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है. कई मौजूदा विधायक समेत 27 नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है. सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

27 नेताओं पर गिरी गाज: राजद ने परसा के विधायक छोटेलाल राय, राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. पार्टी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें अक्षय लाल यादव, रामसखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद यादव, पूनम देवी गुप्ता, सुबोध यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, नीरज राय, अनिल चंद्र कुशवाहा, अजीत यादव, मोती यादव, रामनरेश पासवान एवं अशोक चौहान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है.

बागी नेताओं पर आरजेडी का एक्शन (ETV Bharat)

रितु जायसवाल आरजेडी से निष्कासित: राष्ट्रीय जनता दल ने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को पार्टी से निकाल दिया है. वह परिहार सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. इस सीट पर आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को प्रत्याशी बनाया है.