बागियों पर RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल और मोहम्मद कामरान समेत 27 नेताओं को पार्टी से निकाला
बिहार चुनाव के बीच आरजेडी ने बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 27 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 27, 2025 at 9:02 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बागी नेता सभी दलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं. ऐसे में अब धड़ाधड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है. जेडीयू और बीजेपी के बाद आरजेडी ने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है. कई मौजूदा विधायक समेत 27 नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है. सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.
27 नेताओं पर गिरी गाज: राजद ने परसा के विधायक छोटेलाल राय, राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. पार्टी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें अक्षय लाल यादव, रामसखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद यादव, पूनम देवी गुप्ता, सुबोध यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, नीरज राय, अनिल चंद्र कुशवाहा, अजीत यादव, मोती यादव, रामनरेश पासवान एवं अशोक चौहान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है.
रितु जायसवाल आरजेडी से निष्कासित: राष्ट्रीय जनता दल ने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को पार्टी से निकाल दिया है. वह परिहार सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. इस सीट पर आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को प्रत्याशी बनाया है.
मोहम्मद कामरान को निकाला: आरजेडी ने नवादा की गोविंदपुर सीट से मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान को भी पार्टी से निकाल दिया है. इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कामरान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं.
छोटे लाल राय पर भी एक्शन: सारण की परसा सीट से मौजूदा विधायक छोटे लाल राय को भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है. वह जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस सीट से आरजेडी ने करिश्मा राय को प्रत्याशी बनाया है. डॉ. करिश्मा पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती और तेजप्रताप यादव की चचेरी साली हैं.
कितनी सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट?: इस बार आरजेडी ने 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है. हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस और वीआईपी के साथ दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है. 40 प्रतिशत से अधिक मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिस वजह से कई सीटों पर नाराजगी देखने को मिल रही है.
