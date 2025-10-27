ETV Bharat / state

बागियों पर RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल और मोहम्मद कामरान समेत 27 नेताओं को पार्टी से निकाला

बिहार चुनाव के बीच आरजेडी ने बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 27 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

RJD expels 27 rebel leaders
बागी नेताओं पर आरजेडी का एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बागी नेता सभी दलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं. ऐसे में अब धड़ाधड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है. जेडीयू और बीजेपी के बाद आरजेडी ने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है. कई मौजूदा विधायक समेत 27 नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है. सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

27 नेताओं पर गिरी गाज: राजद ने परसा के विधायक छोटेलाल राय, राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. पार्टी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें अक्षय लाल यादव, रामसखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद यादव, पूनम देवी गुप्ता, सुबोध यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, नीरज राय, अनिल चंद्र कुशवाहा, अजीत यादव, मोती यादव, रामनरेश पासवान एवं अशोक चौहान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है.

RJD expels 27 rebel leaders
बागी नेताओं पर आरजेडी का एक्शन (ETV Bharat)

रितु जायसवाल आरजेडी से निष्कासित: राष्ट्रीय जनता दल ने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को पार्टी से निकाल दिया है. वह परिहार सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. इस सीट पर आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को प्रत्याशी बनाया है.

RJD expels 27 rebel leaders
बागी नेताओं पर आरजेडी का एक्शन (ETV Bharat)

मोहम्मद कामरान को निकाला: आरजेडी ने नवादा की गोविंदपुर सीट से मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान को भी पार्टी से निकाल दिया है. इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कामरान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं.

छोटे लाल राय पर भी एक्शन: सारण की परसा सीट से मौजूदा विधायक छोटे लाल राय को भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है. वह जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस सीट से आरजेडी ने करिश्मा राय को प्रत्याशी बनाया है. डॉ. करिश्मा पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती और तेजप्रताप यादव की चचेरी साली हैं.

कितनी सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट?: इस बार आरजेडी ने 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है. हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस और वीआईपी के साथ दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है. 40 प्रतिशत से अधिक मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिस वजह से कई सीटों पर नाराजगी देखने को मिल रही है.

ये भी पढे़ं:

कौन हैं रीतु जायसवाल, RJD ने परिहार से टिकट काटा तो हुईं आग बबूला, बोलीं-'गद्दारी का पुरस्कार..'

'हे छठी मईया.. तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए', दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट पहुंचे RJD नेता

तेजस्वी यादव ने किसे कहा चुन्नू-मुन्नू, नेता प्रतिपक्ष ने वक्फ कानून पर दिया बड़ा बयान

TAGGED:

RJD EXPELS 27 REBEL LEADERS
TEJASHWI YADAV
LALU YADAV
बागी नेताओं पर आरजेडी का एक्शन
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.