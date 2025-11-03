ETV Bharat / state

RJD ने अपने ही प्रत्याशी को पार्टी से निकाला, गौराबौराम सीट को लेकर था विवाद

''साज़िश के तहत फैलाया जा रहा है झूठा पत्र! राजद उम्मीदवार अफजल अली खान की बढ़ती लोकप्रियता और जनता का जबरदस्त समर्थन देखकर विरोधियों की ज़मीन खिसक गई है. अब ये लोग चुनावी हार से डरकर फर्जी निष्कासन लेटर निकालकर भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं.लेकिन जनता सब जानती है.'' - अफजल अली खान, प्रत्याशी, आरजेडी

मुकेश सहनी ने पलटा गेम : गौराबौराम सीट पर वीआई के कैंडिडेट का नाम संतोष सहनी है और वह मुकेश सहनी के भाई हैं. मतदान से कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी ने आरजेडी कैंडिडेट का गेम पलट दिया और अपने भाई के पक्ष में महागठबंधन को एकजुट कर लिया. गौराबौराम सीट पर पहले फेज में मतदान होना है. हालांकि इस मामले में अफजल अली ने पत्र को झूठा और साजिश करार दिया है.

वोटिंग से तीन दिन पहले गिरी गाज : वोटिंग से तीन दिन पहले हुई इस कार्रवाई से अफजल अली खान और उनके समर्थकों में असमंजस की स्थिति बन गई है. हालांकि अफजल अली को खुद लालू यादव की ओर से टिकट दिया गया था. उनका नामांकन भी हुआ, यहां तक नाम वापसी भी नहीं कराई गई. जिसके बाद वो फील्ड में चुनाव प्रचार करते रहे जिससे विवाद की स्थिति बन गई.

पटना : राष्ट्रीय जनता दल ने गौराबौराम विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. राजद की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. दरअसल, गौरा बौराम सीट पर वीआईपी कैंडिडेट को महागठबंधन से सहमति के बाद प्रत्याशी बनाया गया. लेकिन अफजल अली खान ने गठबंधन के धर्म को न मानकर, पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की जिसके चलते ये कार्रवाई की गई.

वोटिंग से तीन दिन पहले गिरी गाज (ETV Bharat)

6 महीने के लिए आरजेडी प्रत्याशी निष्कासित : पार्टी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ''गौड़ाबौराम विधान सभा सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा आपसी समन्वय के आधार पर विकासशील इंसान पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है. अतः 79, गौड़ाबौराम विधान सभा सीट से इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में संतोष सहनी, विकासशील इंसान पार्टी (वी.आई.पी) को समर्थन प्राप्त है.''

''लालू प्रसाद के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मो. अफजल अली खां से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान रखने की अपेक्षा की गयी थी. परन्तु, पार्टी द्वारा लिये गये निर्णय की अवहेलना करते हुए मो. अफजल अली खां ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया. अतः पार्टी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अफजल अली खान की हठधर्मिता एवं नेतृत्व के निर्णय के विरूद्ध आचरण को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.''- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

महागठबंधन के बीच ही फ्रेंडली फाइट : बिहार में 6 नवंबर को मतदान है. लेकिन महागठबंधन के भीतर चैनपुर, वैशाली, नरकटियागंज, राजापाकर, बछवाड़ा, बेल्दौर, सुल्तानगंज, करगहर, बिहार शरीफ, कहलगांव, सिकंदरा सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही थी. कई सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर नाम भी वापस ले लिया लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी सीटें बचीं हुईं जिसमें महागठबंधन के दल ही आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं. ऐसे में फायदा किसे पहुंचेगा ये 14 नवंबर को साफ हो पाएगा.

आरजेडी का पत्र (ETV Bharat)

अब क्या होगा? : 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में ईवीएम के अंदर लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सिंबल भी होगा और प्रत्याशी अफजल अली खान का नाम भी होगा क्योंकि नाम वापसी की प्रक्रिया बीत चुकी है. अब अफजल खान सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि वो पार्टी के निर्देश के मुताबिक प्रचार न करते. लेकिन उन्होंने पार्टी द्वारा जारी पत्र को ही फर्जी कहकर मंशा जाहिर कर दी है कि वो चुनाव प्रचार करते रहेंगे. संभव है कि इस शंका का फायदा उन्हें मिल भी जाए. फिलहाल आरजेडी के पार्टी कैडर की ओर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा.

ये भी पढ़ें-