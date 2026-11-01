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वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की जाएगी MLC सदस्यता? BJP में शामिल होने पर RJD की मांग

BIHAR MLC DEFECTIONS: क्या बीजेपी में शामिल होने वाले वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की विधान परिषद सदस्यता छिन जाएगी? पढ़ें.. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा

Banshidhar Brajwasi and Rahul Raj
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2026 at 1:41 PM IST

5 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतने के 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता खतरे में पड़ गई है. दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता छिन सकती है. मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकारी सभापति रामवचन राय से कार्रवाई की मांग की है.

दोनों निर्दलीय एमएलसी की जाएगी सदस्यता?
आरजेडी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इसको लेकर प्रेस वार्ता बुलाई और विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को अयोग्य करार देने की मांग की. उन्होंने दोनों एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने का वीडियो और तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इन दोनों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है.

आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा (ETV Bharat)

"हम सभापति महोदय के पास जाएंगे और इन दोनों दलबदल करने वाले विधान परिषद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे. सभापति जी से आग्रह है कि आप दल किस में हों लेकिन आप पंच परमेश्वर हैं. उनको पता होगा कि पंच परमेश्वर से क्या उम्मीद है? अगर आप ये फैसला नहीं लेते हैं फौरी तौर पर इनकी अयोग्यता के संबंध में तो बहुत बड़ा बवाल होगा और आप संभाल नहीं पाइयेगा."- डॉ. मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का पैरा 2 (2) का हवाला देते हुए मनोज झा ने कहा कि किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए बिना अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है और निर्वाचन के पश्चात किसी दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा.

Banshidhar Brajwasi and Rahul Raj
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज बीजेपी में शामिल! (ETV Bharat)

आरजेडी सांसद ने कहा, 'अगर वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के लिए पात्र नहीं होगा. कानून वैध प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है.'

'वोट चोरी नहीं, जनादेश की डकैती है'
आरजेडी सांसद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले चुनाव में वोट चोरी की चर्चा होती थी लेकिन अब बिहार में जनादेश की चोरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह चोरी नहीं, बल्कि डकैती है. मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी की परीक्षा है. अगर इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है तो जनता के सामने इस पूरे मामले को उजागर किया जाएगा.

Banshidhar Brajwasi and Rahul Raj
सारण शिक्षक एमएलसी राहुल राज (ETV Bharat)

जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति
मनोज झा ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी और जेडीयू के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन से भी जोड़कर देखा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ जेडीयू को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वहां जेडीयू के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था.

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तिरहुल स्नातक एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी (ETV Bharat)

चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक जाने की चेतावनी
मनोज झा ने कहा कि आरजेडी इस मामले को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी. पार्टी चुनाव आयोग के सामने भी अपनी बात रखेगी और विधान परिषद के सभापति से दोनों सदस्यों की सदस्यता पर फैसला लेने का आग्रह करेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन पार्टी हर संवैधानिक मंच पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

आरजेडी प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सभापति इस मामले में तत्काल और निष्पक्ष निर्णय नहीं लेते हैं तो मामला अदालत में भी जाएगा और जनता की अदालत में भी उठाया जाएगा. मनोज झा ने कहा कि जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और किसी भी तरह की बेईमानी और नाइंसाफी को जनता के सामने उजागर किया जाएगा.

तेजस्वी ने भी की मांग
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स हैंडल पर इस बारे में विस्तार से लिखा है. उन्होंने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए लिखा, 'वंशीधर ब्रजवासी एवं डॉ. राहुल राज को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के कारण संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित होना तय है. संविधान के अनुसार दोनों सदस्यों के विरुद्ध दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता संबंधी कार्यवाही बिना अनावश्यक विलंब के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए.'

अब सभापति के फैसले पर टिकी निगाहें
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी ने जिस तरह संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर सवाल खड़े किए हैं, उससे बिहार की सियासत में नया विवाद शुरू हो गया है. अब निगाहें विधान परिषद के सभापति के रुख पर टिकी हैं. देखना होगा कि आरजेडी की शिकायत के बाद इस मामले में क्या कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और बीजेपी इस पूरे विवाद पर क्या जवाब देती है.

क्यों उठा विवाद?
दरअसल, बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज करने वाले तिरहुत स्नातक से एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी और शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी राहुल राज शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए. दोनों ने खुद कैमरे पर इसको लेकर बयान दिया. हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हुए, केवल एनडीए को अपना समर्थन दिया है.

ये भी पढ़ें: MLC चुनाव जीतने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज BJP में शामिल, दोनों ने JDU उम्मीदवारों को हराया था

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