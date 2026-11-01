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वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की जाएगी MLC सदस्यता? BJP में शामिल होने पर RJD की मांग

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ( ETV Bharat )

दोनों निर्दलीय एमएलसी की जाएगी सदस्यता?

आरजेडी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इसको लेकर प्रेस वार्ता बुलाई और विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को अयोग्य करार देने की मांग की. उन्होंने दोनों एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने का वीडियो और तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इन दोनों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है.

आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा (ETV Bharat) "हम सभापति महोदय के पास जाएंगे और इन दोनों दलबदल करने वाले विधान परिषद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे. सभापति जी से आग्रह है कि आप दल किस में हों लेकिन आप पंच परमेश्वर हैं. उनको पता होगा कि पंच परमेश्वर से क्या उम्मीद है? अगर आप ये फैसला नहीं लेते हैं फौरी तौर पर इनकी अयोग्यता के संबंध में तो बहुत बड़ा बवाल होगा और आप संभाल नहीं पाइयेगा."- डॉ. मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का पैरा 2 (2) का हवाला देते हुए मनोज झा ने कहा कि किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए बिना अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है और निर्वाचन के पश्चात किसी दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा. वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज बीजेपी में शामिल! (ETV Bharat) आरजेडी सांसद ने कहा, 'अगर वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के लिए पात्र नहीं होगा. कानून वैध प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है.' 'वोट चोरी नहीं, जनादेश की डकैती है'

आरजेडी सांसद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले चुनाव में वोट चोरी की चर्चा होती थी लेकिन अब बिहार में जनादेश की चोरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह चोरी नहीं, बल्कि डकैती है. मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी की परीक्षा है. अगर इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है तो जनता के सामने इस पूरे मामले को उजागर किया जाएगा. सारण शिक्षक एमएलसी राहुल राज (ETV Bharat) जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति

मनोज झा ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी और जेडीयू के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन से भी जोड़कर देखा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ जेडीयू को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वहां जेडीयू के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था. तिरहुल स्नातक एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी (ETV Bharat)