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भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से भड़का राजद, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डीएसपी से की लिखित शिकायत

डीएसपी को ज्ञापन सौंपते राजद नेता ( Etv Bharat )

रांची: कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के खिलाफ रांची में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कैलाश यादव ने डीएसपी हटिया को आवेदन दिया. जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में कथित आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया. साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की.

क्या है पूरा मामला