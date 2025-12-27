ETV Bharat / state

'राबड़ी आवास में तहखाना और खजाना', RJD ने दिया JDU को तगड़ा जवाब, तेजप्रताप ने भी कह दी बड़ी बात

'राबड़ी आवास में तहखाना और खजाना' होने के जेडीयू प्रवक्ता के आरोपों पर आरजेडी ने जवाब दिया है. तेजप्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. पढ़ें..

RABRI DEVI 10 CIRCULAR ROAD
राबड़ी आवास में तहखाना होने का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 8:48 PM IST

पटना: सत्ताधारी जेडीयू के विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जाहिर की है कि 10 सर्कुलर रोड के अंदर में कोई तहखाना हो सकता है. यही कारण है कि राबड़ी देवी अपना सरकारी आवास खाली नहीं करना चाहती हैं. वहीं, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार खुदाई कर ले लेकिन अगर आरोप गलत साबित हुए तो नीरज कुमार को संन्यास लेना होगा. मुकेश सहनी और तेजप्रताप यादव ने भी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले जेडीयू प्रवक्ता?: दरअसल, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास में तहखाना हो सकता है. जिसमें खजाना हो सकता है. सोना-चांदी, जेवरात और जमीन के कागजात हो सकते हैं. इसलिए आवास खाली करने से डर रहे हैं.

नीरज कुमार को आरजेडी और मुकेश सहनी का जवाब (ETV Bharat)

बदनाम करने की साजिश: नीरज कुमार के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव को बदनाम कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से उनकी राजनीति और चमकेगी. बिहार के लोग इसे भली भांति जानते हैं. राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं. वर्तमान में राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं.

जासूसी का आरोप: शक्ति सिंह यादव ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास का जासूसी करवाने का आरोप लगाया. 10 सर्कुलर रोड के बाहर लोगों का जमावड़ा लगाकर उसकी जासूसी करवाई जा रही है. आने जाने वाले लोगों का स्क्रीनिंग करवा कर वीडियो फुटेज मीडिया को दिया जा रहा है. यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. कुछ लोगों को लालू प्रसाद के निजी आवास तक भेजा जा रहा है.

RABRI DEVI 10 CIRCULAR ROAD
सामान ले जाती गाड़ी (ETV Bharat)

'गलत हुए तो संन्यास लेंगे नीरज?': शक्ति सिंह यादव ने नीरज कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों की देखरेख में तहखाना की जांच होनी चाहिए. यदि उन्हें शक है तो उसे तोड़कर इसकी जांच की जाए लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि उस आवास से कुछ नहीं निकला तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा.

"सत्ताधारी दल के कई ऐसे नेता अभी भी हैं, जो इनटाइटल नहीं रहते हुए भी सरकारी आवास में रह रहे हैं. उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ऐसे सत्ताधारी दल के नेता किस अधिकार से सरकारी बंगले में रह रहे हैं. 10 सर्कुलर रोड के बाहर लोगों का जमावड़ा लगाकर उसकी जासूसी करवाई जा रही है. मैं चुनौती देता हूं कि तहखाना की जांच करा लें लेकिन गलत साबित होने पर संन्यास की घोषणा करना होगा."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी

RABRI DEVI 10 CIRCULAR ROAD
राबड़ी आवास से पौधे ले जाते वाहन (ETV Bharat)

सत्ता पक्ष पर भड़के मुकेश सहनी: वहीं, तहखाना होने के आरोपों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बोलने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. सरकार के पास काम करने के लिए कुछ विजन नहीं है. हमने भी मंत्री पद से हटने के बाद आवास खाली कर दिया. लिहाजा इस तरीके का विवाद करना सही नहीं है.

"पिछले दो दशक से राबड़ी जी उस आवास में रह रही हैं. अब उनको परेशान किया जा रहा है. यह सरकार का काम नहीं है. सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना कि किसी नेता विपक्ष को परेशान करना. विपक्ष भी जनता का एक पार्ट है. सरकार जब अंधा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो उसको रास्ता दिखाने का काम सुनाने का काम विपक्ष का है."- मुकेश सहनी, संरक्षक, विकासशील इंसान पार्टी

राबड़ी देवी के आवास खाली करने पर जारी नोटिस पर लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'वह सरकारी आवास है और जब सरकारी आवास है तो खाली कर देना जरूरी है. अपना आवास है ही. वहीं जाकर वे लोग रहेंगे.'

