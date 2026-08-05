'कच्चा-चिट्ठा खोल दूंगा..मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे..' भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के करीबी को चेताया
बांकीपुर में हार के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों खुली चेतावनी दी है. रिपोर्ट-कृष्ण नंदन
Published : August 5, 2026 at 2:59 PM IST
पटना: राजद में घमासान के बीच भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए शक्ति यादव पर निशाना साधा. उन्होंने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 'तेजस्वी यादव का नाम लेकर माल वसूली और मुलाकात कराने का काम होता है. जब तुम्हारी राजनीति में पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से मैं राजनीति कर रहा हूं.'
भाई वीरेंद्र की खुली चेतावनी: उन्होंने आगे कहा कि 'मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करता हूं, जबकि कुछ लोग उनके नाम पर वसूली करते हैं.' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 'संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक कर दूंगा. इसके बाद तुम समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे.'
बयानबाजी के पीछे का विवाद: दरअसल, भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार पर सवाल उठाया था. उन्होंने पार्टी के कुछ विवादित नेताओं को बाहर करने के लिए कहा था. इसपर शक्ति यादव ने मंगलवार को मीडिया में बयान देते हुए पलटवार किया था कि 'पहले भाई वीरेंद्र यह बताएं कि उन्होंने स्वयं पार्टी के लिए क्या किया है?'
बांकीपुर चुनाव पर आत्ममंथन: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार के बाद पार्टी के भीतर आत्ममंथन के साथ-साथ बयानबाजी हो रही है. राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी को नए सिरे से खुद को देखने और जनता के बीच दोबारा मजबूत पकड़ बनाने की जरूरत है. तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद कुछ विवादित लोगों को तत्काल हटाने की आवश्यकता है.
"यदि पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाना है तो नेतृत्व के आसपास ऐसे लोगों को जगह देनी होगी, जिनकी जनता के बीच स्वीकार्यता हो और जो संगठन को मजबूती दे सकें. इस चुनाव में पार्टी से बेहद बड़ी और रणनीतिक चूक हुई है." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक
जनता के बीच दोबारा जाने का संकल्प: उनके अनुसार अब केवल बंद कमरों में समीक्षा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा. उन्होंने कहा कि हमें जनता के बीच जाना होगा, उनसे दोबारा जुड़ना होगा. हम मानते हैं कि इस पूरे मामले में हमसे गलती हुई है और उसे सुधारने का समय है.
प्रशांत किशोर को मिला लाभ: बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह माहौल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ था, लेकिन उसका पूरा राजनीतिक लाभ राजद को नहीं मिल सका. उनका कहना था कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया.
भाजपा के विरोध में खड़े मतदाताओं को प्रशांत किशोर ही सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आए. राजद विधायक ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को उन लोगों की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए, जिन पर चुनाव के दौरान भरोसा किया गया था. कुछ लोगों ने नेतृत्व के भरोसे पर खड़ा प्रदर्शन नहीं किया.
"ऐसे लोगों के बारे में पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और संगठन में उनकी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए. राजद को अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी. पार्टी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक
राजद के अंदर पुरानी नाराजगी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार के बाद भी भाई वीरेंद्र ने पार्टी के अंदर मौजूद कुछ नेताओं को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने तब भी तेजस्वी यादव से ऐसे नेताओं को निष्कासित करने की मांग की थी. एक बार फिर बांकीपुर चुनाव में उन्होंने आवाज बुलंद की है.
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