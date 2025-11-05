वोटिंग से पहले खेसारीलाल यादव को बड़ा झटका, मुंबई की मीरा-भायंदर नगर निगम ने भेजा नोटिस
भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारीलाल यादव को मुंबई में मीरा भायंदर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला-
Published : November 5, 2025 at 9:27 PM IST
ठाणे: मीरा भायंदर नगर निगम ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पार्टी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मशहूर भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादव को नोटिस जारी किया है. मीरा भायंदर नगर निगम ने मीरा रोड स्थित एक मकान के अनाधिकृत निर्माण को लेकर यह नोटिस जारी किया है. हालांकि इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि यह भाजपा की दबाव बनाने की रणनीति है.
खेसारी लाल यादव को नोटिस : मीरा भयंदर निवासी और मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारीलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पार्टी ने छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है. उनका सीधा मुकाबला भाजपा उम्मीदवार से है. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के दबाव पर मीरा-भायंदर नगर निगम ने मीरा रोड स्थित एक आवासीय भवन के अनधिकृत निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया है.
अतिक्रमण विभाग के माध्यम से होगी कार्रवाई: वह फिलहाल इस मकान में नहीं रह रहे हैं, लेकिन इसमें एक स्टूडियो बना लिया गया है. इस नोटिस में नगर निगम प्रशासन ने मकान पर लगाए गए लोहे के एंगल और पत्थर के शेड को अनधिकृत करार देते हुए इन्हें तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. अन्यथा नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी.
3 नवंबर को जारी किया नोटिस : उक्त नोटिस तीन नवंबर को जारी किया गया था. बताया जा रहा है कि फिलहाल उनके मकान में ताला लगा है और पूरा परिवार चुनाव के मद्देनजर बिहार गया हुआ है. चुनावी माहौल गरमा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम राजद प्रत्याशी खेसारीलाल यादव के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा.
खेसारी की नहीं मिली प्रतिक्रिया : बिहार में खेसारी लाल यादव टिकट मिलने से पहले ही बयानबाजी करते आ रहे हैं. निरहुआ और पवन सिंह पर टिप्पणी के बाद खेसारी लाल यादव सुर्खियों में बने हुए हैं. इस मामले में खेसारी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं प्राप्त हुई है.
छपरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं खेसारीलाल : इस समय पूरे देश में बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है. सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है. इस चुनाव में एनडीए के घटक दलों और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.
ये भी पढ़ें-