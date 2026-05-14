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बिहार MLC उपचुनाव में NDA की हार, RJD कैंडिडेट सोनू राय की धमाकेदार जीत

बिहार विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है. आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. पढ़ें पूरी खबर..

RJD candidate Sonu Kumar
उपचुनाव में सोनू कुमार राय की जीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 14, 2026 at 1:16 PM IST

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पटना: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए को पहली चुनावी शिकस्त मिली है. भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू उम्मीदवार को 340 वोट से हरा दिया है. 12 मई को वोट डाले गए थे और मतों की गिनती हुई, जहां एनडीए को हार का सामना करना पड़ा. मैदान में कुल 6 उम्मीदवार थे.

340 वोट से जीते सोनू राय: गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के दौरान सोनू राय ने जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को पराजित करते हुए एमएलसी पद पर कब्जा जमाया. उपचुनाव के लिए कुल 5956 वोट पड़े थे. जिसमें सोनू राय को 2486 और कन्हैया प्रसाद को 2146 मत मिले हैं. वहीं मनोज उपाध्याय को 636 मत प्राप्त हुए. 621 वोट अवैध पाए गए. 13 टेबल पर 2 राउंड में गिनती हुई है.

RJD candidate Sonu Kumar
तेजस्वी यादव के साथ सोनू राय (बाएं) (ETV Bharat)

जीत के बाद जश्न: मतगणना के दौरान शुरू से ही सोनू राय ने बढ़त कायम रखी. जैसे-जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ती गई, आरजेडी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया. जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. इस जीत को महागठबंधन के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है. जीत से उत्साहित आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जहां भी बैलेट से चुनाव होगा, हम लोग जीतेंगे.

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव (ETV Bharat)

"बैलेट से जो भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा. भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार है, जिसमें मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद वोट करते हैं उसमें आरजेडी प्रत्याशी की जीत हो चुकी है. ईवीएम से जो चुनाव होता है, उसमें चुनाव आयोग जैसे चाहता है मैनिपुलेट करता है. भारत में ईवीएम अवैध घोषित होना चाहिए."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

RJD candidate Sonu Kumar
जीत के बाद सोनू राय (सबसे दाएं) (ETV Bharat)

आरजेडी ने अपने विजयी उम्मीदवार सोनू कुमार राय की जीत की बधाई दी है. आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू कुमार राय जी की प्रबल जीत पर उन्हें एवं समस्त राष्ट्रीय जनता दल के समस्त कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं.'

कौन हैं सानू राय?: तेजस्वी यादव ने इस उपचुनाव में सोनू कुमार राय को आरजेडी का कैंडिडेट बनाया था. वह पूर्व विधान पार्षद लालदास राय के बेटे हैं. लंबे समय से वह राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से जुड़े रहे हैं. अब सोनू बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं.

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नीतीश कुमार के साथ कन्हैया प्रसाद (सबसे दाएं) (ETV Bharat)

कौन हैं कन्हैया प्रसाद?: विधान परिषद उपचुनाव में हारने वाले कन्हैया प्रसाद पूर्व एमएलसी और संदेश से मौजूदा विधायक राधाचरण साह उर्फ राधा चरण सेठ के बेटे हैं. राधा चरण सेठ के इस्तीफे के बाद एमएलसी की सीट खाली हुई थी, जहां से नीतीश कुमार ने उनके बेटे कन्हैया को प्रत्याशी बनाया था लेकिन वह जीतने में सफल नहीं रहे.

ये भी पढ़ें: कन्हैया प्रसाद Vs सोनू कुमार राय: भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान जारी

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