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बिहार MLC उपचुनाव में NDA की हार, RJD कैंडिडेट सोनू राय की धमाकेदार जीत

उपचुनाव में सोनू कुमार राय की जीत ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए को पहली चुनावी शिकस्त मिली है. भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू उम्मीदवार को 340 वोट से हरा दिया है. 12 मई को वोट डाले गए थे और मतों की गिनती हुई, जहां एनडीए को हार का सामना करना पड़ा. मैदान में कुल 6 उम्मीदवार थे. 340 वोट से जीते सोनू राय: गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के दौरान सोनू राय ने जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को पराजित करते हुए एमएलसी पद पर कब्जा जमाया. उपचुनाव के लिए कुल 5956 वोट पड़े थे. जिसमें सोनू राय को 2486 और कन्हैया प्रसाद को 2146 मत मिले हैं. वहीं मनोज उपाध्याय को 636 मत प्राप्त हुए. 621 वोट अवैध पाए गए. 13 टेबल पर 2 राउंड में गिनती हुई है. तेजस्वी यादव के साथ सोनू राय (बाएं) (ETV Bharat) जीत के बाद जश्न: मतगणना के दौरान शुरू से ही सोनू राय ने बढ़त कायम रखी. जैसे-जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ती गई, आरजेडी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया. जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. इस जीत को महागठबंधन के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है. जीत से उत्साहित आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जहां भी बैलेट से चुनाव होगा, हम लोग जीतेंगे.