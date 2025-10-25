ETV Bharat / state

अचानक फफक-फफक कर रोने लगीं बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला, जानें कारण

बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी और लालगंज की आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की मां पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला फूट-फूटकर रो पड़ीं. पढ़ें पूरी खबर

Annu Shukla cried
फूट-फूटकर रोने लगीं अन्नू शुक्ला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: पहले चरण के चुनाव को लेकर नेता जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसे देख कर लोग हैरान हो जा रहे हैं. कुछ ऐसी ही तस्वीर लालगंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आयी है, जब राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की मां और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला कार्यकर्ताओं के बीच अचानक फूट-फूटकर रोने लगीं. इसके कारण कुछ देर के लिए माहौल गमगीन हो गया.

फूट-फूटकर रोने लगीं अन्नू शुक्ला: हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला को ढांढस बंधाया, जिसके बाद अन्नू शुक्ला चुप हुईं. पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला भगवानपुर अड्डा चौक पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची थी, जहां अपने पति और जेल में बंद मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद का नारा जैसे ही कार्यकर्ताओ ने लगाया, वैसे ही पति को याद कर पूर्व विधायक भावुक हो गईं.

Annu Shukla cried
फूट-फूटकर रोने लगीं अन्नू शुक्ला (ETV Bharat)

मुन्ना शुक्ला के पक्ष में लगे नारे: कार्यकर्ताओं ने जेल का ताला टूटेगा मुन्ना भईया छूटेगा का नारा बुलंद किया, जिससे अन्नू शुक्ला को बल मिला. जिसके बाद अन्नू शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से अपनी बेटी व राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को समर्थन देने की अपील की. बहरहाल चुनाव में नेताओं के कई अंदाज कैमरे में कैद हो रहे हैं, जो इलाके में चर्चा का विषय बन रहा है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बेटी शिवानी शुक्ला के पक्ष में मांगा वोट: इस दौरान अपने संबोधन में अन्नू शुक्ला ने कहा कि जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक नया बिहार नहीं बनेगा और ना ही बिहार का विकास होगा. अन्नू शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने हमेशा से जनता की सेवा की है. शिवानी शुक्ला लालगंज की बेटी है. उसकी झोली को वोट से भर दीजिए और इतिहास रच दीजिए.

Annu Shukla cried
पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला (ETV Bharat)

"लालगंज से अपने भाई और वीर पुरुष को जीत दिलाइये. जब तक सांस है मां-बेटी और मुन्ना शुक्ला के एक-एक खून का कतरा आप लोगों के लिए रहेगा."- अन्नू शुक्ला, पूर्व विधायक

ये भी पढ़ें

बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को गोली मारने की धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार!

मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह बरी, बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में 28 साल बाद आया फैसला

TAGGED:

SHIVANI SHUKLA
MUNNA SHUKLA
ANNU SHUKLA CRIED
मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.