झारखंड के जेल से रिहा होकर 17 दिन बाद लौटे RJD उम्मीदवार, बोले-अब होगा खेला!

राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से मिली जमानत पहुंचे सासाराम. कहा नॉमिनेशन के दिन मेरी गिरफ्तारी एनडीए की साजिश है.

Published : November 7, 2025 at 10:30 AM IST

सासाराम: बिहार के सासाराम विधानसभा सीट से नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तार हुए महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह गुरूवार को सासाराम पहुंचे. 7 दिन बाद जेल से रिहा होने के बाद जहां सत्येंद्र शाह के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए.

राजद समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत: झारखंड के गढ़वा से सासाराम पहुंचे राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को राजद समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया. दर्जनों काफिले के साथ सत्येंद्र शाह ने कहा कि उन्हें बेवजह फंसा कर जेल भेजा गया ताकि विधानसभा सीट पर खेला किया जा सके लेकिन उनके विरोधियों की साजिश नाकाम हुई और उनकी रिहाई हुई. झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने नामांकन के 17 दिन बाद झारखंड के गढ़वा जेल से जमानत पर छूट कर सासाराम पहुंचे.

17 दिन बाद लौटे RJD उम्मीदवार सत्येंद्र शाह बोलें अब होगा खेला! (ETV Bharat)

कब हुई थी गिरफ्तारी?: सतेंद्र साह जब 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से सासाराम विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर रहे थे तो नामांकन के बाद ही सतेंद्र साह को झारखंड के गढ़वा में वर्ष 2004 में एक बैंक लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस प्रकरण को लेकर सासाराम में काफी राजनीति होने लगी थी. अब जब 16 दिन से अधिक दिनों तक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र साह अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओ का जोश हाई देखने को मिला.

21 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी : सत्येंद्र साह का कहना है कि पिछले ढेर दशक से वे कई चुनाव लड़ चुके हैं. लेकिन पुलिस ने उस दौरान कोई खोज खबर नहीं की. लेकिन 21 साल पुराने मामले में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है. सतेंद्र साह अपनी गिरफ्तारी को साजिश बताया तथा कहा की उन्हें न्यायालय पर भरोसा था. यही कारण है कि अब जबकि चुनाव प्रचार में मात्र 2 दिन बचे हैं. उन्हें जमानत मिल गई है.

एनडीए ने साजिश के तहत किया गिरफ्तार : राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह ने कहा कि जिस तरह से उन्हें झारखंड के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया यह एनडीए की साजिश थी. सामंतवादी ताकतों ने उन्हें फंसाया है एनडीए और सरकार में बैठे लोगों ने जानबूझ कर उन्हें जेल भेजा,शाह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और 16 दिन बाद बेल पर उनकी रिहाई हुई है.

नॉमिनेशन के दिन मेरी गिरफ्तारी एनडीए की साजिश
नॉमिनेशन के दिन मेरी गिरफ्तारी एनडीए की साजिश (ETV Bharat)

महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है-सत्येंद्र शाह: राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह ने कहा इस बार बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है वही रोहतास जिले के सातों विधानसभा सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी एनडीए का सुपड़ा साफ होगा. 16 दिन पहले सत्येंद्र शाह की गिरफ्तार पर राजद समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया था. सत्येंद्र शाह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र चुनाव प्रचार कर रहे हैं. ऐसे में बेल पर जेल से रिहाई के बाद सासाराम विधानसभा सीट पर राजनीति गर्म हो गई है.

सासाराम विधानसभा सीट पर टिकटों का समीकरण: इस बार यहां के टिकटों का समीकरण देखा जाए तो एक तरफ जहां इस सीट पर महागठबंधन ने राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता का सीट काट कर सत्येंद्र शाह को मैदान में उतारा है वही एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता चुनावी मैदान में है तो बीएसपी से पूर्व विधायक अशोक कुमार भी जंग के मैदान में कूद पड़े है तो वही जन सुराज से विनय कुमार ताल ठोक रहे है.


