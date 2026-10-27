पटना में काउंटिंग सेंटर पर CCTV को लेकर बवाल, धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी.. DM ने क्या बताया?
पटना में कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव मतगणना केंद्र के बाहर धरना पर बैठ गए हैं, सीसीटीवी कैमरा न होने को लेकर विवाद खड़ा हुआ. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 27, 2026 at 11:16 AM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पटना में पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना चल रही है. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जहां बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरा न होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय यादव धरने पर बैठे
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ. संजय यादव मतगणना केंद्र में ही धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्र में लगभग सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जिस स्थान पर बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं और वोटों की गिनती हो रही है, वहां कोई कैमरा नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में काउंटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता और चुनाव आयोग सीधे एनडीए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र सौंप सकता है.
"मतगणना केंद्र में सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है लेकिन सिर्फ जहां बैलेट बॉक्स खुल रहा है और जहां गिनती होनी है वही सीसीटीवी कैमरा नहीं है. ऐसे में काउंटिंग का कोई मतलब नहीं बन जाता है और चुनाव आयोग सीधे एनडीए प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट हीं दे दें"-डॉ. संजय यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी
डीएम से लिखित जवाब की मांग
डॉ. संजय यादव ने बताया कि उन्होंने पटना जिलाधिकारी से इस मुद्दे को उठाया था. डीएम का जवाब था कि चुनाव आयोग के किसी नियम में ऐसा प्रावधान नहीं है. हालांकि डीएम लिखित में जवाब देने को तैयार नहीं हैं. प्रत्याशी ने साफ कहा कि जब तक विवादित स्थान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लग जाता या डीएम लिखित जवाब नहीं देते, वे धरना जारी रखेंगे.
राजद प्रत्याशी ने भी उठाया मुद्दा
पटना शिक्षक सीट से राजद के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार ने भी इसी मुद्दे को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि जहां बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं वहां सीसीटीवी न होना संगीन मामला है. यह स्थिति मतगणना प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश लगती है. दोनों प्रत्याशियों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
"वार्ड परिषद चुनाव में भी सीसीटीवी कैमरा काउंटिंग सेंटर पर होता है लेकिन यहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है. डीएम वैसे भी संदिग्ध है और उनकी निष्पक्षता पर सवाल है. वीडियोग्राफी थोड़ी समय के लिए होती है इसलिए उस पर भरोसा नहीं है, यहां सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए."- डॉ. संजीव कुमार, राजद के प्रत्याशी
चुनाव आयोग और प्रशासन का रुख
अभी तक जिला प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मतगणना केंद्र पर मौजूद अधिकारी नियमों का हवाला देते हुए प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दे रहे हैं. विपक्षी प्रत्याशी पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहे हैं जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही हैं.
काउंटिंग सेंटर पर गंदगी देख भड़के अनुज सिंह
काउंटिंग सेंटर पर व्यवस्था को लेकर जन सुराज पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार अनुज सिंह ने भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, ''देख रहे हैं कि बाहर कालीन बिछा है, लेकिन अंदर, जहां गिनती हो रही है, वहां बहुत गंदगी है. यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, लेकिन जहां पर गिनती हो रही है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है."
काउंटिंग रूम में CCTV क्यों नहीं- दिव्या ज्योति
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC प्रत्याशी दिव्या ज्योति ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो काउंटिंग रूम होता है, जहां काउंटिंग हो रही है, वहां प्रशासन के लोग, चुनाव आयोग के लोग होते हैं, वहां आपत्ति है कि उन्होंने CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया है, ये एक बड़ा प्रश्न है.
''इस सवाल का जवाब निर्वाचन आयोग को तुरंत देना चाहिए क्योंकि हम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि परिणाम निष्पक्ष हो, आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूरे देश में उठ रहे हैं, तब तो और ज्यादा आपको संवेदनशील होकर निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए CCTV कैमरा रखना चाहिए था. ये कैंडिडेट के भविष्य का सवाल है." - दिव्या ज्योति, MLC प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
काउंटिंग रूम में CCTV पर क्या बोले पटना DM?
वहीं काउंटिंग रूम में सीसीटीवी के सवाल पर पटना डीएम कुंदन कुमार ने कहा, बहुत अच्छी व्यवस्था है. भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो भी गाइडलाइंस होते हैं, उन SOP का 100 फीसदी अनुपालन किया जा रहा है और उसके अनुरूप ही पूरा का पूरा काम चल रहा है.
''जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको भी बहुत अच्छे से ब्रीफिंग की गई है. जो भी भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं, वो उनको बताया गया है. यहां पर इस इलेक्शन में सीसीटीवी अंदर नहीं लगाए जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है." - कुंदन कुमार, पटना डीएम
आगे की स्थिति पर नजर
पटना स्नातक और पटना शिक्षक सीटों की मतगणना जारी है. धरने और विवाद के बीच गिनती की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की नजर मतगणना केंद्र पर टिकी हुई है. आगे की स्थिति और प्रशासन के रुख पर निर्भर करेगा कि यह विवाद कितना लंबा खिंचता है.
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