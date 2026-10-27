ETV Bharat / state

पटना में काउंटिंग सेंटर पर CCTV को लेकर बवाल, धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी.. DM ने क्या बताया?

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पटना में पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना चल रही है. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जहां बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरा न होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय यादव धरने पर बैठे