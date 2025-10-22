प्रचार के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी लल्लू मुखिया पर पथराव, राजद नेता ने समर्थकों से की शांति की अपील
बाढ़ विधानसभा सीट पर जनसंपर्क अभियान के दौरान राजद प्रत्याशी पर पथराव किया गया है. इसके बाद राजद नेता ने शांति की अपील की है.
Published : October 22, 2025 at 3:59 PM IST
पटना: बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेढ़ना गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान महागठबंधन के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया. घटना को देखते हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक मौके से भाग निकले. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लल्लू मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.
जनसंपर्क के दौरान युवकों ने की पथरबाजी: आरोप है कि जनसंपर्क के दौरान लल्लू मुखिया के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे गुस्साए युवक भड़क उठे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ते ही लल्लू मुखिया अपने समर्थकों के साथ वहां से सुरक्षित निकल लिए. स्थानीय जिला परिषद सदस्य विजय शंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर युवकों को समझा-बुझाकर शांत किया और उन्हें वापस भेजा. पथराव की घटना के बाद प्रत्याशी बिना जनसंपर्क पूरा किए ही अपने कार्यालय लौट आए.
शांति की अपील: प्रेस कॉन्फ्रेंस में लल्लू मुखिया ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें और अन्य प्रत्याशियों को कोई हानि न पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी माहौल में ऐसी घटनाएं दुखद हैं, लेकिन इन्हें हिंसा का बहाना नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने का निवेदन किया.
"हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं और शांति चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो कहीं भी घूमे उन्हें कुछ नहीं करना है. हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. वे कई प्रकार से साजिश करेंगे ताकि आपके ऊपर केस हो, लेकिन संयम और शांति के साथ रहना है. जिन्होंन पत्थरबाजी की है वे भी हमारे वोटर हैं और अगर वे पत्थर फेंकते हैं तो भी हम उन्हें नमन करते हैं "- कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, प्रत्याशी, महागठबंधन
बाढ़ विधानसभा सीट पर राजद और जेडीयू में कड़ी टक्कर: 2025 के विधानसभा चुनावों में जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है. महागठबंधन से यहां पर राजद नेता लल्लू मुखिया प्रत्याशी हैं. जबकि एनडीए से JDU नेता सियाराम सिंह प्रत्याशी हैं.
