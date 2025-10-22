ETV Bharat / state

प्रचार के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी लल्लू मुखिया पर पथराव, राजद नेता ने समर्थकों से की शांति की अपील

पटना: बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेढ़ना गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान महागठबंधन के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया. घटना को देखते हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक मौके से भाग निकले. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लल्लू मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.

जनसंपर्क के दौरान युवकों ने की पथरबाजी: आरोप है कि जनसंपर्क के दौरान लल्लू मुखिया के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे गुस्साए युवक भड़क उठे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ते ही लल्लू मुखिया अपने समर्थकों के साथ वहां से सुरक्षित निकल लिए. स्थानीय जिला परिषद सदस्य विजय शंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर युवकों को समझा-बुझाकर शांत किया और उन्हें वापस भेजा. पथराव की घटना के बाद प्रत्याशी बिना जनसंपर्क पूरा किए ही अपने कार्यालय लौट आए.

महागठबंधन के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव का बयान (ईटीवी भारत)

शांति की अपील: प्रेस कॉन्फ्रेंस में लल्लू मुखिया ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें और अन्य प्रत्याशियों को कोई हानि न पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी माहौल में ऐसी घटनाएं दुखद हैं, लेकिन इन्हें हिंसा का बहाना नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने का निवेदन किया.