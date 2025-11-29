ETV Bharat / state

लल्लू मुखिया ने बाढ़ कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

पटना: उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाढ़ विधानसभा प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बाढ़ व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर करने के छह घंटे बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बाढ़ जेल में भेज दिया गया. लल्लू मुखिया 2003 के हत्या के एक मामले में फरार चल रहे थे.

लल्लू मुखिया ने कोर्ट में किया सरेंडर : पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. चुनाव के बाद वे गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हो गए थे. पुलिस ने चुनाव से पूर्व लल्लू मुखिया के घर की कुर्की भी की थी, इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया था.

''कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बेल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की गुहार लगाई थी. लेकिन अर्जी रद्द हो गई. मामला 302 का हैं, इसलिए लल्लू मुखिया को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में सरेंडर करना पड़ा.'' - संजीत कुमार, वकील, सिविल कोर्ट, बाढ़

हत्या मामले में फरार चल रहे थे : कभी अनंत सिंह के करीबी रहे लल्लू मुखिया लगातार मुंगेर सांसद ललन सिंह पर केस में फंसाने का गंभीर आरोप लगाते रहे है. चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. लेकिन राहत अवधि समाप्त होने पर लल्लू मुखिया शनिवार को बाढ़ कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया.