लल्लू मुखिया ने बाढ़ कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

बाढ़ विधानसभा के RJD प्रत्याशी लल्लू मुखिया ने कोर्ट में किया सरेंडर, हत्या मामले में चल रहे थे फरार

Lallu Mukhiya Surrender
लल्लू मुखिया का सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 29, 2025 at 11:10 PM IST

2 Min Read
पटना: उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाढ़ विधानसभा प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बाढ़ व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर करने के छह घंटे बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बाढ़ जेल में भेज दिया गया. लल्लू मुखिया 2003 के हत्या के एक मामले में फरार चल रहे थे.

लल्लू मुखिया ने कोर्ट में किया सरेंडर : पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. चुनाव के बाद वे गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हो गए थे. पुलिस ने चुनाव से पूर्व लल्लू मुखिया के घर की कुर्की भी की थी, इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया था.

''कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बेल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की गुहार लगाई थी. लेकिन अर्जी रद्द हो गई. मामला 302 का हैं, इसलिए लल्लू मुखिया को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में सरेंडर करना पड़ा.'' - संजीत कुमार, वकील, सिविल कोर्ट, बाढ़

हत्या मामले में फरार चल रहे थे : कभी अनंत सिंह के करीबी रहे लल्लू मुखिया लगातार मुंगेर सांसद ललन सिंह पर केस में फंसाने का गंभीर आरोप लगाते रहे है. चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. लेकिन राहत अवधि समाप्त होने पर लल्लू मुखिया शनिवार को बाढ़ कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया.

लल्लू मुखिया और अनंत सिंह की अदावत : कभी अनंत सिंह के करीबी रहे लल्लू मुखिया की छवि बाहुबली नेता की है. 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अनंत सिंह और लल्लू मुखिया के बीच दुश्मनी परवान चढ़ी. साल 2020 में लल्लू मुखिया ने बाढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए. इसके बाद पटना विधानपरिषद चुनाव में निराशा हाथ लगी.

'कमलेश हत्याकांज में मुझे फंसाया गया' : 2023 कमलेश हत्याकांड में लल्लू मुखिया को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था. हालांकि मामले में लल्लू मुखिया का दावा है कि उन्हें इस हत्याकांड में फंसाया गया है. दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का भी कहना है कि पुलिस दबाव में कर्णवीर सिंह यादव का नाम केस में जोड़ा गया था.

