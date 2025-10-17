ETV Bharat / state

'दलित विरोधी नेता हैं जीतन राम मांझी', टिकट बंटवारे पर कुमार सर्वजीत ने साधा निशाना

'महादलित को आगे नहीं बढ़ाना चाहते': कुमार सर्वजीत का आरोप है कि जीतन राम मांझी को दलित महादलित समाज से कोई नेता नजर नहीं आता है. अगर वो दलित को टिकट देंगे और वह जीत गया तो उनके बराबर में खड़ा हो जाएगा. ये नहीं चाहते हैं कि दलित महादलित समाज के लोग आगे बढ़े. ऐसे नेताओं के बारे में जनता फैसला करेगी. एक ही जिले की दो सामान्य सीटों पर उन्होंने दो भूमिहार जाति के लोगों को प्रत्याशी बनाया है.

गिड़गिड़ाने पर मात्र 6 सीट: कुमार सर्वजीत ने कहा कि जो नेता दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो अपने समाज को ही ठग रहे हैं. अपने समाज का कोई काम नहीं किया. जीतन राम मांझी के काफी गिड़गिड़ाने के बाद भाजपा कोटे से उन्हें 6 टिकट सीट मिली. उसमें भी 3 उनके परिवार के सदस्य हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं. दो सीट पर अगड़ी जाती के प्रत्याशी को उतारा है. दोनों एक ही परिवार के हैं.

"मांझी की पार्टी में 6 लोगों में 3 उनके परिवार से और दो अगड़ी जाती से प्रत्याशी हैं. जीतन राम मांझी दलित महादलित समुदाय के नाम पर राजनीति करते हैं और टिकट अगड़ी जाती को देते हैं." - कुमार सर्वजीत,राजद प्रत्याशी

गया: राजद ने कुमार सर्वजीत को बोधगया विधानसभा सीट से 5वीं बार प्रत्याशी बनाया है. टिकट मिलने के बाद सर्वजीत ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया. इसके साथ एनडीए के घटक दलों पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर जमकर प्रहार किया. कहा कि मांझी दलित महादलित समुदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन टिकट केवल अगड़ी जातियों को देते हैं.

'लोगों में नाराजगी नहीं': कुमार सर्वजीत ने कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था में प्यार और गुस्सा स्वाभाविक चीज है. कुछ लोग टिकट की मांग को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब सभी एक जुट हो कर महागठबंधन के साथ हैं. हालांकि ये संभव नहीं होता है कि एक विधानसभा में सभी लोगों को खुश रख सकें, मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे साथ अभी लोग हैं. कुछ लोगों को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए गुमराह किया गया था, लेकिन अब सब ठीक है.

'समाजवाद स्कूल के छात्र': कुमार सर्वजीत कहते हैं कि वे समाजवाद स्कूल के छात्र हैं. जहां लालू प्रसाद यादव ने सबको एकजुट कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाया है. हमारी विचारधारा ही सबसे महत्वपूर्ण है. अब हमारे सामने यहां कोई चुनौती नहीं है.

'चिराग पासवान के नेता नहीं': बोधगया विधानसभा एनडीए में लोजपा (R) के खाते में गई है. पार्टी पासवान जाति के ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि पिछले तीन चुनाव से यहां कुमार सर्वजीत का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशियों से होता रहा है. पहली बार उनका मुकाबला लोजपा के एनडीए समर्थित प्रत्याशी से होगा. चिराग पासवान तो पासवान के नेता नहीं हैं.

"हम सिर्फ एक जात नहीं बल्कि सभी जात धर्म के लोगों की बात करते हैं. उनके विकास और उनकी तरक्की, उनको दी जाने वाली व्यवस्था सुविधा की बात करते हैं. हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के पूरे कार्य किए हैं. भरोसा है कि जनता सफल बनाएगी." -कुमार सर्वजीत,राजद प्रत्याशी

बिहार में बदलाव की हवा: कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार में अब बदलाव की हवा बही है. तेजस्वी यादव की नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, इस बार भाजपा के सभी गढ़ टूटेंगे, हमारी सरकार बनी तो विकास के साथ नौकरी और रोजगार देकर इतिहास रचा जाएगा.

कौन हैं कुमार सर्वजीत?: कुमार सर्वजीत बिहार के बड़े नेताओं में शुमार है. गया के पूर्व सांसद राजेश पासवान के बेटे हैं. राजेश पासवान की 2005 के चुनाव से पहले नक्सलियों ने हमला कर हत्या कर दी थी. कुमार सर्वजीत पहली बार 2009 के उपचुनाव में विधायक बने थे. उसके बाद 2010 के चुनाव में हार गए थे. 2015 से वो लगातार विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार में पर्यटन, कृषि विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं.



