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दरभंगा स्नातक MLC सीट पर RJD की जीत, अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार को हराया

अनिल झा ने सर्वेश कुमार को हराया ( ETV Bharat )

अनिल झा ने सर्वेश कुमार को हराया

मतगणना के तीसरे दिन दरभंगा स्नातक सीट पर परिणाम सामने आ गया है. आरजेडी कैंडिडेट अनिल झा विजेता घोषित हुए हैं. उन्होंने निर्वतमान विधान पार्षद और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश कुमार को शिकस्त दी है. अनिल झा की जीत की घोषणा हो गई है.