दरभंगा स्नातक MLC सीट पर RJD की जीत, अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार को हराया
दरभंगा स्नातक सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है. आरजेडी के अनिल झा ने बीजेपी के सर्वेश कुमार को हरा दिया है. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : October 29, 2026 at 4:47 PM IST
दरभंगा: बिहार विधान परिषद चुनाव की आठवीं सीट का भी परिणाम घोषित हो गया है. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है. दूसरी वरीयता के वोट की गिनती के बाद हार-जीत का फैसला हुआ है.
अनिल झा ने सर्वेश कुमार को हराया
मतगणना के तीसरे दिन दरभंगा स्नातक सीट पर परिणाम सामने आ गया है. आरजेडी कैंडिडेट अनिल झा विजेता घोषित हुए हैं. उन्होंने निर्वतमान विधान पार्षद और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश कुमार को शिकस्त दी है. अनिल झा की जीत की घोषणा हो गई है.
कितने वोटों से जीते?
करीब 57 घंटे से अधिक समय तक मतों की गिनती हुई और आखिरकार गुरुवार शाम साढ़े 4 बजे परिणाम सामने आए. 500-600 मतों के अंतर से अनिल झा की जीत हुई है. अभी तक स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए लेकिन इस बात पर मुहर लग गई है कि अनिल झा ने बीजेपी के सर्वेश सिंह का हरा दिया है.
30 वर्षों की समाज सेवा का फल मिला
जीत के बाद आरजेडी के नवनिर्वाचित विधान पार्षद अनिल कुमार झा ने कहा कि यह जीत आम लोगों की है. उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से वह लगातार समाज सेवा में लगे थे. उनके बोली-व्यवहार और सात्विक आचरण के कारण लोगों ने भरोसा जताया. जाति-धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर स्नातक मतदाताओं ने वोट किया है.
"यह जो जीत है, आम मतदाताओं की जीत है. हमारा जो सात्विक अपना जीवन है, उससे प्रभावित होकर हमको सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है. 500 के करीब अंतर से हमारी जीत हुई है. सर्वेश बाबू चले गए हैं. हम जीत रहे हैं. 30 वर्षों से लोगों के बीच रहे हैं, उसका देखते हुए लोगों ने ये अवसर दिया है."- अनिल कुमार झा, आरजेडी MLC, दरभंगा स्नातक निर्वाचन
किस सीट पर कौन जीते?
दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा, दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय जीते हैं. पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार और पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार जीते हैं. तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवाशी और तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते हैं. वहीं कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी के एनके यादव और सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज को जीत मिली है.
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