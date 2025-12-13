ETV Bharat / state

ये क्या.. महिलाओं के बदले पुरुषों के खाते में गए 10 हजार, RJD ने पूछा सवाल तो JDU का पलटवार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

पटना : विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में ₹10000 देने की सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठने लगे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोप लगाया है कि महिलाओं के बदले पुरुषों को भी ₹10000 देकर वोट खरीदा गया. राजद ने साक्ष्य देकर सरकार से जवाब मांगा कि महिलाओं के लिए चलाई गई योजना का पैसा पुरुषों के खाते में क्यों भेजा गया. दरभंगा के मामले का जिक्र : राजद ने दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर पश्चिम पंचायत के फेकन पासवान को प्रखंड परियोजना पदाधिकारी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत गलती से 10 हजार रु खाता में जाने का जिक्र किया है. पत्र में कहा गया है कि यह राशि यथाशीघ्र जमा कराया जाए. दूसरे मामले का साक्ष्य : दूसरा मामला दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के अहियारी पंचायत का है. अहियारी पंचायत के नीतीश कुमार को प्रखंड परियोजना पदाधिकारी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली 10 हजार की राशि गलती से उनके खाते में जाने की बात कही है. पत्र में उस राशि की यथाशीघ्र वापस करने को कहा गया है. राजद का पोस्ट : इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है. राजद ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए बिहार में वोट चोरी की फिर से बात कही है. राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल X पोस्ट से लिखा गया है कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे. बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए.