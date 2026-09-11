ETV Bharat / state

तेजस्वी ने 6 MLC टिकट बांटे, दरभंगा से अनिल झा.. पटना से संजीव सिंह और दिलीप कुमार को टिकट

राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार.

MLC ELECTION
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में अगले कुछ महीने में विधान परिषद का चुनाव होना है. इस बाबत पार्टियों में सरगर्मी तेज है. इधर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. शुक्रवार को इस बाबत पत्र भी जारी हो गया.

किसे-किसे उम्मीदवार बनाया गया है?

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजीव कुमार सिंह. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप कुमार, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर जयराम यादव और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है.

MLC ELECTION
आरजेडी द्वारा जारी लिस्ट (ETV Bharat)

सहयोगियों के लिए छोड़ी दो सीटें

आरजेडी ने जिन दो सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वह महागठबंधन के सहयोगी दलों की सीटिंग सीट है. इनमें दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाकपा के संजय कुमार सिंह मौजूदा विधान पार्षद हैं.

क्या बोले मंगनीलाल मंडल?

हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से जारी प्रत्याशियों के नामों की सूची में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाकी दो सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी की तरफ से ही उम्मीदवारी होगी. वाम, कांग्रेस, वीआईपी के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी.

''बाकी दो सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा जारी है. पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के बाद उनके नामों की घोषणा की जाएगी.'' - मंगनीलाल मंडल, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष

8 सीटों पर होना है चुनाव

बिहार एमएलसी चुनाव चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए होंगे. मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म होने वाला है और चुनाव प्रक्रिया की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है.

विधानसभा चुनावों के विपरीत, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता विशेष श्रेणी के होते हैं. जहां राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं, वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवारों के भी चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें :-

जानें वो 8 नाम जो जन सुराज से लड़ सकते हैं विधान परिषद चुनाव, बस मुहर लगनी है बाकी

EXPLAINER: बिहार MLC चुनाव में क्यों उड़ी है दिग्गजों की नींद? जानें 8 सीटों का पूरा गणित

TAGGED:

RJD CANDIDATE LIST
बिहार एमएलसी चुनाव
आरजेडी के उम्मीदवार
तेजस्वी यादव
BIHAR MLC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.