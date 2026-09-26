ETV Bharat / state

चुनाव आयोग के खिलाफ भाकपा माले और राजद का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

रांची-धनबाद में राजद और माले ने मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंकते हुए इस्तीफे की मांग की है. नरेंद्र निषाद और उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

PROTEST AGAINST ECI IN JHARKHAND
राजद और माले का प्रदर्शन (कोलज फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची/धनबाद: झारखंड राष्ट्रीय जनता की उपाध्यक्ष अनिता यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उन पर जनमत की चोरी करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की. रांची यूनिवर्सिटी गेट से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक पार्टी के झंडे-बैनर और ज्ञानेश कुमार के पुतले के साथ आक्रोश मार्च के रूप पहुंचे. जहां केंद्र सरकार और भाजपा के साथ-साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका.

झारखंड राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. अब दो अन्य चुनाव आयुक्तों के 14 बार लिखे गए पत्र से यह साफ हो गया है कि देश के चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त जनमत की चोरी करा रहे थे. SIR और बांग्लादेशी के नाम पर बड़ी संख्या में वोटरों को उनके मौलिक और संवैधानिक वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया.

जानकारी देती प्रदेश राजद उपाध्यक्ष (ईटीवी भारत)

ऐसे में अब साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है. चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष इरफान अहमद अंसारी, एसडी सिंह, मनोज पांडेय, रामकुमार यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए.

धनबाद में माले का प्रदर्शन

वहीं, धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को भाकपा माले ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका गया. प्रदर्शन में आइसा (AISA) से जुड़े छात्र-छात्राओं ने भी हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई.

जानकारी देते माले नेता (ईटीवी भारत)

भाकपा माले नेताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में मतों की कथित हेराफेरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. नेताओं ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और मतदाताओं के इस अधिकार से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी आंदोलन किया गया था. जहां पार्टी महासचिव, किसान नेता पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव और छात्र नेता नेहा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया था

protest against eci in jharkhand
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन (ईटीवी भारत)

प्रदर्शन के दौरान माले नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ कथित चुनावी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई, जहां पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. माले नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में किया प्रदर्शन

भू-धंसान के खिलाफ कतरास में सड़क पर उतरे लोग, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का ऐलान: 25 सितंबर को रांची में धरना, चयनमुक्ति की धमकी पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

TAGGED:

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन
रांची और धनबाद में प्रदर्शन
आइसा छात्र संगठन
JHARKHAND RJD
PROTEST AGAINST ECI IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.