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चुनाव आयोग के खिलाफ भाकपा माले और राजद का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

राजद और माले का प्रदर्शन ( कोलज फोटो-ईटीवी भारत )