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MMDR संशोधन विधेयक को राजद ने राज्यों के अधिकारों पर बताया हमला, झारखंड में किया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन

रांची: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खनिज एवं खनन कानून में संशोधन के खिलाफ आज राजद ने वाम दलों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की. वैसे तो इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के झारखंड के दो बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन दोनों दलों का कोई भी प्रतिनिधि राजद की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचा.

राजद नेताओं ने बताया कि दोनों सहयोगी दलों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचने का कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. 22 अगस्त के कार्यक्रम में सभी दलों की एकजुटता दिखेगी. बैठक के बाद राजद और वाम दलों के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड जैसे राज्य में विकास की गति को धीमी करने के लिए केंद्र की सरकार ने खान और खनिज कानून में संशोधन किया है. यह झारखंड की आम जनता के हितों के खिलाफ लाया गया कानून है.

MMDR संशोधन विधेयक को राजद ने राज्यों के अधिकारों पर बताया हमला (Etv Bharat)

केंद्र सरकार के खान-खनिज संशोधन बिल को लोकसभा में पास कराने को लेकर राजद अब निर्णायक आंदोलन के मूड में है. राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि इस नए काले कानून के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी.

राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि अपनी बात को केंद्र तक पहुंचाने के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनीता यादव ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी हो या फिर दिल्ली में भी धरना देने का काम हो, राजद किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा. केंद्र ने माइंस मिनरल पर राज्य सरकार के सेस लगाने का जो अधिकार था, उसे हटाकर झारखंड जैसे राज्यों के हितों पर कुठाराघात किया है.

राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जब कभी भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलता है, तब मोदी सरकार मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम करती है. राजद नेता ने कहा कि हम सभी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे.

अनीता यादव ने कहा कि यह जमीन और खनिज हमारी है. ट्रांसपोर्टेशन और खनन से सभी तरह की मुश्किलें राज्य के लोगों को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मलाई कोई और खाएगा. अगर केंद्र सरकार संसद से पारित हो चुके संशोधन विधेयक को वापस नहीं लेती है तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, दिल्ली में भी धरना देंगे क्योंकि इस कानून से झारखंड को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और राज्य में जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, मंईयां सम्मान योजना पर असर पड़ेगा.