MMDR संशोधन विधेयक को राजद ने राज्यों के अधिकारों पर बताया हमला, झारखंड में किया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन
राजद और वामपंथी दलों ने MMDR संशोधन बिल को लेकर बैठक की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की.
Published : August 16, 2026 at 5:08 PM IST
रांची: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खनिज एवं खनन कानून में संशोधन के खिलाफ आज राजद ने वाम दलों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की. वैसे तो इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के झारखंड के दो बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन दोनों दलों का कोई भी प्रतिनिधि राजद की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचा.
राजद नेताओं ने बताया कि दोनों सहयोगी दलों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचने का कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. 22 अगस्त के कार्यक्रम में सभी दलों की एकजुटता दिखेगी. बैठक के बाद राजद और वाम दलों के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड जैसे राज्य में विकास की गति को धीमी करने के लिए केंद्र की सरकार ने खान और खनिज कानून में संशोधन किया है. यह झारखंड की आम जनता के हितों के खिलाफ लाया गया कानून है.
केंद्र सरकार के खान-खनिज संशोधन बिल को लोकसभा में पास कराने को लेकर राजद अब निर्णायक आंदोलन के मूड में है. राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि इस नए काले कानून के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी.
राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि अपनी बात को केंद्र तक पहुंचाने के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन करेंगे. अनीता यादव ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी हो या फिर दिल्ली में भी धरना देने का काम हो, राजद किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा. केंद्र ने माइंस मिनरल पर राज्य सरकार के सेस लगाने का जो अधिकार था, उसे हटाकर झारखंड जैसे राज्यों के हितों पर कुठाराघात किया है.
राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जब कभी भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलता है, तब मोदी सरकार मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम करती है. राजद नेता ने कहा कि हम सभी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे.
अनीता यादव ने कहा कि यह जमीन और खनिज हमारी है. ट्रांसपोर्टेशन और खनन से सभी तरह की मुश्किलें राज्य के लोगों को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मलाई कोई और खाएगा. अगर केंद्र सरकार संसद से पारित हो चुके संशोधन विधेयक को वापस नहीं लेती है तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, दिल्ली में भी धरना देंगे क्योंकि इस कानून से झारखंड को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और राज्य में जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, मंईयां सम्मान योजना पर असर पड़ेगा.
वहीं बैठक और संवाददाता सम्मेलन में शामिल सीपीआई माले के नेता शुवेन्दु सेन ने कहा कि ये बातें केंद्र की तरफ से की जा रही हैं कि खान और खनिज संशोधन कानून सभी राज्यों के लिए है, लेकिन सही मायने में झारखंड को टारगेट में रखकर इसे लागू किया जा रहा है. केंद्र की सरकार बदले की भावना से इस विधेयक को लाई गई है. इसके विरोध के पीछे राज्यों को आर्थिक नुकसान तो एक पहलू है, लेकिन यह संविधान की मान्यता के खिलाफ भी है, देश की संघीय प्रणाली पर भी चोट है. राज्य को बिना विश्वास और समर्थन लिए केंद्र की मोदी सरकार ने यह काम किया है. इसमें अब कोई बीच का रास्ता निकालने की बात नहीं, सीधे-सीधे केंद्र की सरकार को इस बिल को वापस करना होगा.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास भी अपील की जाएगी, राष्ट्रपति को इसके दुष्परिणाम से अवगत कराया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए. अगर नहीं होता तो सड़क की लड़ाई भी शुरू की जाएगी. महागठबंधन की बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लिया जाएगा.
वहीं सीपीआई के राज्य कार्यसमिति सदस्य अजय सिंह ने कहा कि झारखंड के बीजेपी सांसदों को भी इस संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहिए था. समता जजमेंट को केंद्र सरकार लागू करे. झारखंड की जनता की अवहेलना की गई है और बीजेपी के सांसदों की चुप्पी यह साबित करती है कि इन लोगों के लिए झारखंड की जनता के हित कोई मायने नहीं रखते. लेकिन केंद्र की सरकार को पता होना चाहिए कि झारखंड उलगुलान की धरती है. अपने हक-अधिकार के लिए लड़ेंगे, आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे. 22 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे.
आज की बैठक और संवाददाता सम्मेलन में राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, राजद के प्रदेश युवा अध्यक्ष रंजन यादव, प्रदेश सचिव रामकुमार यादव, प्रदेश राजद महासचिव मनोज पांडेय, युवा राजद के उपाध्यक्ष क्षितिज मिश्रा, महासचिव मंतोष यादव, सीपीआई माले के शुवेन्दु सेन, अनंत प्रसाद गुप्ता, सीपीआई के अजय सिंह और किरण कुमारी शामिल थे.
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