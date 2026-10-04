SIR और CEC की बर्खास्तगी की मांग, रांची में राजद और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन
रांची में राजद और आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 8:58 PM IST
रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और त्रुटिपूर्ण SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने धुर्वा में प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका. आम आदमी पार्टी ने रांची ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.
08 अक्टूबर को मशाल जुलूस- कैलाश यादव
राजद के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव और रांची जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र महतो ने कहा कि दोषपूर्ण और एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है. झारखंड को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया नया MMDR कानून लाया गया. जनगणना में ओबीसी समाज के लिए SC-ST की तरह अलग कॉलम नहीं होना जैसे कई मुद्दे हैं, जिसके खिलाफ राजद लगातार अपना विरोध जताता रहा है.
दोनों नेताओं ने कहा कि आज राष्ट्रीय जनता दल की रांची जिला इकाई ने देश में चुनाव आयोग द्वारा व्याप्त धांधली, SIR, वोट चोरी, MMDR बिल और जनगणना प्रपत्र में OBC के लिए अलग कॉलम नहीं करने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कूमार का पूतला दहन किया.
राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि MMDR बिल के कानून बन जान से राज्य सरकार को करीब 13000 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होगा. जिससे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मईया सम्मान सहित कई कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होगी. कैलाश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर अब तक देश में 13 करोड़ वैध मतदाताओं का नाम काट कर उनके सवैंधानिक अधिकारों का हनन किया है. ऐसे में पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव ने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बर्खास्त करते हुए बिहार, बंगाल सहित SIR के माध्यम वोट काटे गए राज्यों में पुनः मतदान कराया जाए.
राजद के नेताओं कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जातीय जनगणना कराने में झुकी केंद्र सरकार ने छल से ओबीसी कॉलम को नहीं रखा है जिसका नुकसान पिछड़ा समाज को उठाना पड़ेगा. पुतला दहन कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगो को लेकर 8 अक्टूबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा.
मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रांची में विरोध प्रदर्शन
आज आम आदमी पार्टी की रांची टीम ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया. प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की.
आप के प्रदेश सचिव प्रीतम मिश्रा ने कहा कि देश में मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से मतदाता सूची में नामों के जोड़ने-हटाने और चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ से संबंधित आरोपों पर निर्वाचन आयोग से स्पष्ट और सार्वजनिक जवाबदेही की मांग करती है.
प्रभात शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता और उसका वोट है. इसलिए प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना, चुनावी प्रक्रिया का पारदर्शी होना और सभी राजनीतिक दलों के प्रति निर्वाचन व्यवस्था का समान व्यवहार करना आवश्यक है.
आम आदमी पार्टी के कृष्ण किशोर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों और निर्णयों में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए. आप नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पर उठने वाले प्रत्येक गंभीर सवाल का तथ्यात्मक और पारदर्शी जवाब मिलना जरूरी है.
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