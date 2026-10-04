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SIR और CEC की बर्खास्तगी की मांग, रांची में राजद और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन

राजद और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और त्रुटिपूर्ण SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने धुर्वा में प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका. आम आदमी पार्टी ने रांची ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.